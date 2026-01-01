CFE 2026: paso a paso para cambiar el nombre del titular en el recibo de luz

Usuarios del servicio de CFE pueden cambiar el nombre del titular en el recibo de luz. (Comisión Federal de Electricidad)

En este 2026, actualizar el nombre que aparece en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representa una gestión esencial para quienes adquieren, alquilan o heredan un inmueble en México.

A pesar de tratarse de un procedimiento simple, la correcta titularidad del servicio eléctrico es determinante para evitar inconvenientes legales, deudas ajenas o trabas administrativas al solicitar trámites vinculados al domicilio.

La CFE enfatiza que mantener actualizada la información del contrato asegura que la persona responsable del inmueble figure como titular ante la empresa y pueda resolver cualquier situación relacionada con el suministro.

Situaciones que requieren el cambio de titular en la CFE

Entre los motivos más frecuentes que llevan a gestionar este trámite destacan la compra o venta de una vivienda, donde el nuevo dueño debe quedar formalmente registrado ante la CFE, y la renta de un inmueble, cuando el inquilino asume la obligación de pagar el servicio.

Además, el fallecimiento del titular anterior obliga a los familiares o herederos a presentar documentación adicional que acredite la relación y la posesión del inmueble para actualizar el nombre en el contrato.

Casos de separación, divorcio o mudanza también ameritan el cambio, ya que conservar los datos del antiguo responsable puede suponer asumir pagos o responsabilidades que no corresponden.

Según la propia CFE, omitir este trámite puede provocar que los recibos sigan llegando a nombre de otra persona, dificultar la resolución de fallas o impedir gestiones en caso de que existan deudas anteriores vinculadas al domicilio.

Importancia de la actualización de datos en el recibo de luz

Contar con el contrato eléctrico a nombre del usuario real resulta fundamental para quienes adquieren, rentan o gestionan la transmisión de propiedad de un inmueble. La CFE subraya que el titular del contrato no solo debe hacerse responsable del pago, sino que también queda habilitado para reportar fallas, solicitar ajustes de tarifa, tramitar cancelaciones o resolver cualquier incidencia con el servicio.

Mantener la titularidad actualizada facilita operaciones como la compraventa del inmueble, la obtención de constancias de domicilio y el levantamiento de reportes, además de evitar posibles problemas legales o administrativos.

Documentación necesaria y canales para realizar el trámite

El procedimiento para solicitar el cambio de titularidad en la CFE se realiza sin costo y exclusivamente de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes. Como condición indispensable, el contrato debe encontrarse libre de adeudos.

Para completar el trámite, se solicita presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio reciente, constancia de RFC y una fotografía actual de la lectura del medidor. En caso de fallecimiento del titular, se requiere documentación que demuestre la relación familiar o la propiedad del inmueble.

Los usuarios pueden localizar la sucursal más cercana consultando el sitio web de la CFE o llamando al número nacional 071. Según indica la empresa, mantener el recibo de luz actualizado permite acceder a trámites oficiales y reportar incidentes en el suministro sin contratiempos.

Paso a paso para cambiar el titular del recibo de luz

Acudir a un Centro de Atención a Clientes de la CFE, ubicando previamente la sucursal más cercana en el sitio oficial o llamando al 071. Verificar que no existan adeudos pendientes en el contrato de suministro eléctrico. Presentar la identificación oficial vigente del nuevo titular, comprobante de domicilio reciente, RFC y fotografía de la lectura actual del medidor. En caso de fallecimiento del titular anterior, aportar documentación que acredite la relación familiar o la propiedad del inmueble. Solicitar el cambio de titularidad ante el personal de la CFE y esperar la actualización del contrato en el sistema. Concluir el trámite y recibir el nuevo recibo de luz a nombre del responsable actual del inmueble.