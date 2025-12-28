INAPAM: estas son las actividades suspendidas hasta el 6 de enero de 2026 para adultos mayores

INAPAM suspenderá actividades presenciales para adultos mayores durante vacaciones de diciembre 2025 y algunos días de enero 2026.

Durante el periodo vacacional de fin de año, diversos servicios públicos ajustan sus operaciones, impactando a miles de usuarios en todo el país. INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ha anunciado la suspensión temporal de algunos de sus servicios clave, lo que representa un ajuste relevante para la población adulta mayor.

Suspensión temporal de servicios de INAPAM por vacaciones

El comunicado oficial de INAPAM informó que, con motivo del periodo vacacional, desde el lunes 22 de diciembre de 2025 y hasta el martes 6 de enero de 2026, se mantendrá suspendida la atención al público de la Clínica de la Memoria, las Residencias de Día, los Centros Culturales y los Clubes.

Esta medida implica que las personas adultas mayores usuarias de estos servicios no podrán acceder a actividades, talleres ni asistencia presencial en dichos recintos durante esas fechas. La atención se reanudará el miércoles 7 de enero de 2026, según lo indica el aviso difundido por la Secretaría de Bienestar.

En cuanto a la atención jurídica, el INAPAM aclara que no habrá servicios presenciales, pero se mantendrá la asesoría legal vía telefónica, a través del número 55 5925 5366, y por correo electrónico en la dirección asesoríajuridicainapam@inapam.gob.mx.

Todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos. (X@bienestarmx)

Esta disposición busca garantizar que, a pesar del receso, las personas adultas mayores puedan recibir orientación en asuntos legales urgentes, aunque de manera remota. El aviso enfatiza que la suspensión afecta únicamente a los servicios presenciales y no a las líneas de comunicación remota para temas jurídicos.

En qué casos los adultos mayores deberán renovar su tarjeta INAPAM en 2026

De acuerdo con la información oficial, la renovación de la tarjeta INAPAM para 2026 se requerirá únicamente en tres situaciones específicas:

Cuando el plástico esté en mal estado y presente daños físicos

Si la tarjeta fue extraviada o robada

Si los datos impresos son incorrectos y requieren actualización

No se solicitará la renovación generalizada para todos los beneficiarios, descartando rumores sobre una reposición masiva para el inicio del año nuevo.

El trámite de reposición o actualización debe realizarse en los módulos oficiales del INAPAM y no tiene costo alguno para los beneficiarios. Las personas adultas mayores que enfrenten alguna de las tres situaciones mencionadas pueden acudir con una identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio vigente.

El personal del INAPAM evaluará cada caso y emitirá una nueva tarjeta cuando corresponda. La Secretaría de Bienestar exhorta a la población a evitar intermediarios y a realizar los trámites únicamente en los canales oficiales para prevenir fraudes.

Personas Adultas Mayores pueden consultar el módulo más cercano a su domicilio en línea.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

El trámite es exclusivamente presencial, y para realizarlo en el módulo correspondiente deberán presentarse los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales).

Dos fotografías del solicitante .

Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias.

El titular, o bien un tercero con carta poder, podrá realizar la gestión, asegurando que se cumplan las condiciones para acceder a los beneficios y descuentos que el INAPAM otorga en colaboración con instituciones públicas y privadas; cabe destacar que los módulos tienen servicio de 10:00 de la mañana a 16:00 horas.