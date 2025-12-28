México

INAPAM: estas son las actividades suspendidas hasta el 6 de enero de 2026 para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores anticipó dio a conocer la medida para todos sus beneficiarios

Guardar
INAPAM suspenderá actividades presenciales para
INAPAM suspenderá actividades presenciales para adultos mayores durante vacaciones de diciembre 2025 y algunos días de enero 2026.

Durante el periodo vacacional de fin de año, diversos servicios públicos ajustan sus operaciones, impactando a miles de usuarios en todo el país. INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ha anunciado la suspensión temporal de algunos de sus servicios clave, lo que representa un ajuste relevante para la población adulta mayor.

Suspensión temporal de servicios de INAPAM por vacaciones

El comunicado oficial de INAPAM informó que, con motivo del periodo vacacional, desde el lunes 22 de diciembre de 2025 y hasta el martes 6 de enero de 2026, se mantendrá suspendida la atención al público de la Clínica de la Memoria, las Residencias de Día, los Centros Culturales y los Clubes.

Esta medida implica que las personas adultas mayores usuarias de estos servicios no podrán acceder a actividades, talleres ni asistencia presencial en dichos recintos durante esas fechas. La atención se reanudará el miércoles 7 de enero de 2026, según lo indica el aviso difundido por la Secretaría de Bienestar.

En cuanto a la atención jurídica, el INAPAM aclara que no habrá servicios presenciales, pero se mantendrá la asesoría legal vía telefónica, a través del número 55 5925 5366, y por correo electrónico en la dirección asesoríajuridicainapam@inapam.gob.mx.

Todas las versiones de la
Todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos. (X@bienestarmx)

Esta disposición busca garantizar que, a pesar del receso, las personas adultas mayores puedan recibir orientación en asuntos legales urgentes, aunque de manera remota. El aviso enfatiza que la suspensión afecta únicamente a los servicios presenciales y no a las líneas de comunicación remota para temas jurídicos.

En qué casos los adultos mayores deberán renovar su tarjeta INAPAM en 2026

De acuerdo con la información oficial, la renovación de la tarjeta INAPAM para 2026 se requerirá únicamente en tres situaciones específicas:

  • Cuando el plástico esté en mal estado y presente daños físicos
  • Si la tarjeta fue extraviada o robada
  • Si los datos impresos son incorrectos y requieren actualización

No se solicitará la renovación generalizada para todos los beneficiarios, descartando rumores sobre una reposición masiva para el inicio del año nuevo.

El trámite de reposición o actualización debe realizarse en los módulos oficiales del INAPAM y no tiene costo alguno para los beneficiarios. Las personas adultas mayores que enfrenten alguna de las tres situaciones mencionadas pueden acudir con una identificación oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio vigente.

El personal del INAPAM evaluará cada caso y emitirá una nueva tarjeta cuando corresponda. La Secretaría de Bienestar exhorta a la población a evitar intermediarios y a realizar los trámites únicamente en los canales oficiales para prevenir fraudes.

Personas Adultas Mayores pueden consultar
Personas Adultas Mayores pueden consultar el módulo más cercano a su domicilio en línea.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

El trámite es exclusivamente presencial, y para realizarlo en el módulo correspondiente deberán presentarse los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales).
  • Dos fotografías del solicitante.
  • Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias.

El titular, o bien un tercero con carta poder, podrá realizar la gestión, asegurando que se cumplan las condiciones para acceder a los beneficios y descuentos que el INAPAM otorga en colaboración con instituciones públicas y privadas; cabe destacar que los módulos tienen servicio de 10:00 de la mañana a 16:00 horas.

Temas Relacionados

INAPAMAdultos MayoresDescuentosDiciembre 2025Enero 2026mexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a dos hombres que transportaban cocaína y armas en un vehículo en Chiapas

Los sujetos fueron capturados en un puesto de control de Cintalapa

Sentencian a dos hombres que

Las 10 producciones más populares de Disney+ México en la semana de navidad 2025

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las 10 producciones más populares

Hacienda reporta desaceleración de la inflación a 3.72% en diciembre

La variación se ubicó dentro del rango objetivo del Banco de México

Hacienda reporta desaceleración de la

Oportunidades comerciales de México frente a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China

La fragmentación geoeconómica implica que bloques cerrados y cadenas de valor más cortas pueden reducir las oportunidades de integración regional

Oportunidades comerciales de México frente

Alexis Ayala presume lujosas vacaciones con su esposa Cinthia Aparicio desde Alaska

La pareja sorprendió a sus seguidores con imágenes de aventura, ternura y paisajes invernales tras dejar atrás la rutina mexicana

Alexis Ayala presume lujosas vacaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres que

Sentencian a dos hombres que transportaban cocaína y armas en un vehículo en Chiapas

Capturan a mujer policía implicada en un asesinato, secuestro y tortura en Michoacán

Realizarán despliegue militar en Chiapas tras quema de dos bares en Villaflores

Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

Choque entre cárteles en la frontera sur impactan comercio y generan alerta de empresarial en México

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más populares

Las 10 producciones más populares de Disney+ México en la semana de navidad 2025

Alexis Ayala presume lujosas vacaciones con su esposa Cinthia Aparicio desde Alaska

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

Romero en casa: cómo aplicar esta mascarilla para fortalecer el crecimiento del cabello

Conoce los 10 podcast más populares en Spotify México de esta semana

DEPORTES

Reportan que Cruz Azul habría

Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

Necaxa estaría cerca de embolsarse 5 millones por la venta de Tomás Jacob

AEW Worlds End 2025: cuándo, a qué hora, y dónde verlo en vivo desde México

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas