Metro CDMX: Clara Brugada confirma la tarifa para 2026

Clara Brugada confirma tarifa para el metro de la CDMX. (Créditos: X, Metro - Cuartoscuro)

En el evento “Abrazo de corazón: felices fiestas decembrinas 2025” organizado recientemente en la zona de Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó los planes que su administración impulsará en materia de infraestructura social, movilidad, vivienda y seguridad durante el año 2026.

Sin adelantar detalles específicos de cada proyecto, la funcionaria recalcó el enfoque de su gobierno en la atención prioritaria de las zonas históricamente menos favorecidas, reafirmando el compromiso de trabajar bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Tarifa del Metro se mantiene en 2026

Durante su intervención, Clara Brugada puntualizó que el sistema de transporte Metro continuará siendo una herramienta clave para combatir las desigualdades en la ciudad y reiteró que su administración sostendrá el subsidio para mantener la tarifa actual.

“El Metro es el instrumento básico de igualdad en la ciudad que combate desigualdades... ‘Por el bien de todos, primero el Metro’, y va a mantenerse la tarifa de cinco pesos”, afirmó la mandataria.

Además, subrayó que “cualquier viaje cuesta 13 pesos al gobierno, pero el boleto cuesta cinco; la diferencia está subsidiada con los impuestos de ustedes”, enfatizando el esfuerzo fiscal que realiza la ciudad para proteger la economía de las familias capitalinas.

Sistema Público de Cuidados contempla apertura de 300 centros en CDMX

Entre las acciones prioritarias, Brugada informó sobre la construcción de un Sistema Público de Cuidados que busca liberar tiempo a las mujeres y brindar atención a infancias y adultos mayores.

Este sistema contempla la apertura de 300 Centros de Cuidado Infantil gratuitos para niños desde los 46 días de nacidos hasta los tres años, así como la creación de Casas de Día para adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías públicas gratuitas y comedores comunitarios.

Metro de la CDMX mantendrá tarifa de 5 pesos en 2026. (Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Otra de las obras emblemáticas para la zona será la llegada de la UTOPÍA al deportivo Carmen Cerdán. “Vamos a construir una enorme UTOPÍA en el deportivo Carmen Cerdán... con albercas públicas gratuitas, infraestructura deportiva y un gran auditorio para más de 400 personas”, detalló la jefa de gobierno ante la comunidad.

Expansión del Cablebús y vigilancia ciudadana

En cuanto a movilidad, Clara Brugada ratificó la política de transporte sustentable y anunció que para 2030 la ciudad contará con ocho líneas de Cablebús, lo que facilitará el traslado de quienes viven en zonas alejadas.

“En 2030 vamos a tener ocho líneas de Cablebús volando por los aires de la Ciudad de México para apoyar a los que viven más lejos, el mejor transporte del mundo para los que más lo necesitan”, remarcó la mandataria.

En el ámbito de la seguridad, la capital se ha posicionado como la ciudad con mayor número de cámaras de videovigilancia en todo el continente. No obstante, Brugada recalcó que “los ojos de videovigilancia más importantes son los de la ciudadanía”, y adelantó que se implementará un mecanismo para que la población pueda evaluar mensualmente la presencia de patrullas en sus colonias.

Finalmente, la jefa de gobierno invitó a los habitantes a aprovechar los créditos del Instituto de Vivienda (INVI), los cuales ofrecen tasa de interés cero y plazos de hasta 30 años para ampliación y mejoramiento de viviendas, reafirmando el compromiso de su administración con el bienestar y la equidad social en la Ciudad de México.

Puntos clave destacados por Clara Brugada rumbo al 2026

Tarifa del Metro sin cambios en 2026 El boleto del Metro seguirá costando cinco pesos y el gobierno mantendrá el subsidio. 300 centros de cuidado infantil gratuitos Habrá 300 nuevos centros gratuitos para cuidar a niños pequeños, así como apoyo para adultos mayores y personas con discapacidad. Nueva UTOPÍA en Cuautepec Se construirá un espacio con albercas, áreas deportivas y un auditorio en el deportivo Carmen Cerdán. Ocho líneas de Cablebús para 2030 La ciudad planea tener ocho líneas de Cablebús para mejorar el transporte en zonas alejadas. Más vigilancia y créditos de vivienda accesibles Se evaluará la presencia de patrullas en las colonias y se ofrecen créditos de vivienda con tasa cero y plazos largos.