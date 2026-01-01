Andrea Legarreta despide el 2025 con fotos en bikini: “Cierro el año en amor”

(IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una publicación muy especial.

La conductora estrella de Televisa despidió el 2025 con un conmovedor mensaje de agradecimiento por todas las experiencias vividas y presumió la espectacular figura que conserva a sus 54 años con fotos en bikini.

(IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta revive rumores de nuevo romance con mensaje de fin de año

La presentadora del programa “Hoy” compartió un mensaje en sus redes sociales con motivo del fin de año. Ahí, no solo agradeció por las bendiciones que recibió en 2025, también confesó que cerró el ciclo con mucho amor.

“Agradecida por este cierre de año. Agradecida por tantas bendiciones, por todos y cada uno de los miembros de mi familia, los que están y los que no. Por su amor y por su luz. Agradecida por un año con muchas emociones y contrastes, por el aprendizaje y, sin duda, por tantos regalos hermosos”, escribió en Instagram.

“Por mis amigos, trabajo, salud y todas las bendiciones. Gracias al público por su cariño y apoyo. Cierro el año en amor, sintiéndome amada y valorada, ilusionada, MUY ilusionada; agradecida por tanto, con una sonrisa en los labios y el corazón”, continuó.

(IG: @andrealegarreta)

Las declaraciones de Legarreta revivieron los rumores sobre un supuesto nuevo romance con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel.

Y es que la conductora ha sido captada en algunas ocasiones con él; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido las especulaciones.

En una entrevista para el programa “De primera mano”, Andrea Legarreta fue cuestionada al respecto y esta fue su respuesta: “Al final él (mi amigo) y yo tenemos una relación muy bonita de hace muchos años… hoy por hoy no es así, no sé qué me traiga la vida con él o con alguien más ¿no?”.

(IG: @andrealegarreta)

Cabe mencionar que la presentadora celebró Navidad con sus seres queridos en su hogar y entre los invitados a la cena destacó Luis Carlos.

Andrea Legarreta deslumbra con bikini rojo en Bora Bora

La conductora acompañó su mensaje con una sesión fotográfica muy especial; lució su radiante belleza con un bikini rojo a la orilla del mar.

Cabe mencionar que se encuentra de vacaciones en Bora Bora, Polinesia Francesa, con su padre, sus hijas Mía y Nina, así como su ex esposo Erik Rubín.

(IG: @andrealegarreta)

“La vida es para celebrarla y vivirla bonito, para hacer con ella lo mejor que podamos, para aprender de las caídas y levantarnos con la mejor actitud, para perdonar y ser mejores, para amar y cuidar lo que verdaderamente importe. 2026, te recibimos de la mejor manera y anhelando seas INCREÍBLE!! Vamos con todo!! Feliz año nuevo para todos!!!“, escribió.