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Tres frutas que pueden acompañar tu proteína en polvo para ganar masa muscular

Estos alimentos son excelentes para darle más sabor a tu suplemento favorito

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Hombre agregando proteína en polvo a un vaso de café frío en la mesa de su cocina moderna
Integrar frutas como plátano, mango o frutos rojos en batidos de proteína aporta energía, vitaminas y minerales esenciales para la ganancia de masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano, el mango y los frutos rojos son tres frutas que se combinan con la proteína en polvo para apoyar la ganancia de masa muscular. Cada una aporta carbohidratos, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita antes o después del entrenamiento, y que la proteína sola no puede ofrecer.

Un batido de proteína sin fruta cubre el requerimiento de aminoácidos, pero deja fuera los carbohidratos que el músculo usa como combustible durante el ejercicio y los antioxidantes que reducen la inflamación posterior al entrenamiento.

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El plátano: energía rápida y potasio para el músculo

Batido espeso de plátano con avena y un toque de canela, ideal para una bebida saludable y llena de sabor. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Medio plátano maduro aporta carbohidratos y potasio, elementos clave para la recuperación muscular tras el entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano maduro es una de las frutas más recomendadas para combinar con proteína en polvo.

Un plátano mediano aporta 27 gramos de carbohidratos y 422 miligramos de potasio, un mineral que regula la contracción muscular y previene calambres durante el entrenamiento.

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Su índice glucémico es moderado-alto en la versión madura, lo que lo hace útil en la ventana post-entrenamiento, cuando el músculo necesita reponer el glucógeno gastado. Combinado con una dosis de proteína en polvo, el batido cubre tanto la recuperación muscular como la reposición de energía.

Cómo usarlo:

  • Agrega medio plátano maduro al batido post-entrenamiento.
  • Si buscas mayor control glucémico, elige plátano ligeramente verde: su almidón resistente eleva menos la glucosa en sangre.

El mango: vitamina C y enzimas digestivas

Licuado frutal, mango, manzana, bebida saludable, fibra y energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Media taza de mango congelado añade vitamina C, fibra y enzimas digestivas, mejorando el aprovechamiento de la proteína.

El mango aporta vitamina C, vitamina A y fibra. La vitamina C interviene en la síntesis de colágeno, tejido que sostiene los músculos y las articulaciones. Además, el mango contiene enzimas naturales que facilitan la digestión de proteínas, lo que mejora el aprovechamiento del suplemento.

Su sabor tropical combina bien con proteína en polvo de vainilla o sabores neutros. Media taza de mango congelado es suficiente para un batido: aporta sabor, textura cremosa y nutrientes sin elevar en exceso el contenido calórico de la bebida.

Cómo usarlo:

  • Usa mango congelado para dar consistencia espesa al batido sin necesidad de hielo.
  • Combínalo con proteína de vainilla o proteína sin sabor.

Los frutos rojos: antioxidantes contra la inflamación muscular

Licuado de frambuesa con avena, bebida rica en fibra y antioxidantes, ideal para un desayuno nutritivo y lleno de energía - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fresas, arándanos y frambuesas proporcionan antioxidantes y pocas calorías, ayudando a reducir la inflamación muscular. - VisualesIA

Las fresas, los arándanos y las frambuesas son bajos en azúcar y altos en antioxidantes. Estos compuestos, llamados flavonoides, reducen la inflamación que genera el ejercicio intenso en el tejido muscular, lo que acelera la recuperación entre sesiones de entrenamiento.

Media taza de frutos rojos mixtos aporta entre 30 y 40 calorías, lo que los convierte en la opción más ligera de las tres. Son ideales para quienes buscan ganar músculo sin aumentar en exceso la ingesta calórica total.

Cómo usarlos:

  • Frescos o congelados funcionan igual de bien en el batido.
  • Combínalos con proteína de chocolate o de vainilla para equilibrar su acidez natura

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