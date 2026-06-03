México

Tren Ligero “El Ajolote” suspende servicio por caída de rama y rompe ruta a Xochimilco

La interrupción del tren entre Huipulco y Xomali el 2 de junio afectó a cientos de pasajeros en el sur de la Ciudad de México, forzando al Servicio de Transportes Eléctricos a habilitar un circuito provisional y usar RTP de apoyo, por segundo día consecutivo de problemas técnicos

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Trabajadores con chalecos reflectantes y cascos despejan ramas de las vías de un tren por la noche, bajo un paso elevado con señalización vial
Trabajadores retiran ramas y escombros de las vías férreas para restaurar el servicio de transporte ferroviario. (Servicio de Transportes Eléctricos CDMX)

El Tren Ligero “El Ajolote” suspendió su servicio por segunda jornada seguida este martes 2 de junio, luego de que una rama cayera sobre la catenaria en la interestación Huipulco-Xomali, en el sur de la Ciudad de México.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) activó un servicio provisional entre Tasqueña y el Estadio Azteca mientras su personal trabajaba en el retiro del obstáculo.

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La interrupción colapsó la movilidad en el corredor sur. Los usuarios con destino a Tlalpan y Xochimilco no lograban abordar transporte público, que circulaba saturado.

La falla del día anterior: cable roto y usuarios caminando sobre las vías

Un día antes, el 1 de junio, un cable mensajero se rompió entre las estaciones Registro Federal y Textitlán, lo que obligó a suspender el servicio en el tramo Estadio Azteca-Tasqueña. El STE desplegó unidades de RTP como apoyo en ambos sentidos.

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Los pasajeros fueron desalojados de los vagones y tuvieron que caminar sobre las vías eléctricas para llegar a otro transporte. El servicio se restableció alrededor de las 11:30 horas, según confirmaron las autoridades en sus canales oficiales.

Un patrón que se repite desde la reinauguración

Captura de pantalla de un tuit que muestra un árbol frondoso, una rama caída, postes de catenaria y un Tren Ligero en la distancia
El Tren Ligero de la Ciudad de México opera con servicio provisional entre Tasqueña y Estadio Azteca debido a una rama caída sobre la catenaria en la interestación Huipulco-Xomali, mientras personal de STE trabaja en el lugar para su retiro. (X/Servicio de Transportes Eléctricos CDMX)

El incidente del 2 de junio no es el primero relacionado con vegetación. El 19 de mayo, apenas ocho días después de la reapertura oficial del sistema, un árbol cayó sobre las vías y dejó sin servicio las estaciones Tepepan y La Noria.

El esquema de respuesta fue el mismo: servicio provisional en el tramo Tasqueña-Estadio Azteca y apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) hacia Xochimilco. El STE logró retirar el árbol y restablecer la operación a las 08:26 horas.

Ese mismo mes, lluvias registradas el propio 11 de mayo —día de la reinauguración— expusieron filtraciones en las unidades nuevas. A ello se sumaron cierres parciales por obras inconclusas y el cierre temporal de la estación Xotepingo por cuatro días de mantenimiento.

La modernización que aún no termina

El Tren Ligero fue reinaugurado el 11 de mayo de 2026 por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina como parte de las obras de movilidad rumbo al Mundial 2026. El proyecto implicó una inversión de 2,386 millones de pesos —destinados a la adquisición de 17 trenes, la modernización del sistema ferroviario y la rehabilitación de estaciones—, llevó la flota total a 35 unidades y prometía transportar hasta 250 mil usuarios diarios en sus 13 kilómetros de recorrido y 18 estaciones entre Tasqueña y Xochimilco.

A 12 días de su entrega oficial, las obras de ajuste y mantenimiento aún no habían concluido en varios puntos del trayecto. El 26 de mayo, el STE anunció el cierre de las estaciones Tasqueña y Las Torres del 28 de mayo al 3 de junio para instalar un juego de cambio de vía. Menos de 24 horas después, el Gobierno de la Ciudad de México canceló esos trabajos y los reprogramó sin fecha definida, con el argumento de garantizar la continuidad del servicio.

El Ajolote, ruta oficial para el Mundial bajo presión

La acumulación de fallas ocurre en uno de los momentos de mayor exposición del sistema. El Tren Ligero es la ruta estratégica designada para trasladar aficionados al Estadio Azteca durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. El servicio operará en modalidad directa desde Tasqueña hasta la estación Estadio Azteca para los días de partido, con acceso restringido a quienes porten boleto del encuentro.

La modalidad ordinaria —con paradas en todas las estaciones, incluidas El Vergel y Huipulco— quedará suspendida tres horas antes de cada juego para priorizar los traslados directos.

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