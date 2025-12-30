Mi Beca para Empezar 2026: esta esta la fecha límite para registrar a tu hijo de kinder o primaria y recibir más de 600 pesos mensuales el siguiente año

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, enfocado en niños y niñas que asisten a preescolar y primaria dentro del sistema educativo capitalino.

La finalidad de esta ayuda económica consiste en ofrecer un respaldo financiero a los alumnos, permitiendo que continúen sus estudios básicos al disminuir barreras como la carencia de insumos escolares.

A diferencia de otros apoyos sociales, quienes reciben Mi Beca para Empezar no obtienen dinero en efectivo, por lo que no existe la posibilidad de hacer retiros en cajeros automáticos.

El recurso se otorga únicamente mediante una tarjeta proporcionada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la cual solo puede utilizarse en establecimientos aprobados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Mi Beca para Empezar beneficia a alumnas y alumnos de preescolar y primaria que estudien en algún plantel público de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Mediante esta tarjeta es posible adquirir alimentos, uniformes escolares, útiles, libros y materiales educativos, además de productos esenciales vinculados al aprendizaje.

Las compras requeridas por el estudiante pueden realizarse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas departamentales y comercios que cuenten con terminal bancaria.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

Cabe destacar, y como se mencionó anteriormente, el programa social es exclusivo para alumnas y alumnos en la Ciudad de México.

Para aquellos estudiantes de preescolar y primaria que se les ha pasado la fecha de inscripción y aún no cuentan con este programa social, todavía pueden hacerlo y ya hay una fecha límite para poder acceder a Mi Beca para Empezar.

Esta es la fecha límite para registrarte a Mi Beca para Empezar si tu hija o hijo estudia en kinder o primaria de la CDMX

El Fibien publicó en sus redes sociales oficiales que la fecha límite para registrarse a Mi Beca para Empezar será este próximo miércoles 31 de diciembre de 2025.

Por lo tanto, el último día del año terminará la oportunidad para acceder a este programa social de la capital del país.

Esta es la fecha límite para registrarte a Mi Beca para Empezar. Foto: X/@BienestarEdu.

Para poder registrarte a Mi Beca para Empezar es necesario realizar algunos pasos previos; el más importante será ingresar con la Llave CDMX Expediente de la madre, padre o tutor.

El sitio web para poder incorporarte a este programa social será: registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

El Fibien aclaró que el monto de la beca para cada beneficiario será recibido en el momento en que se lleve a cabo el registro, es decir, en este mes de diciembre de 2025.

Los montos son diferentes para cada beneficiario, dependiendo del grado educativo en el que se encuentran cursando los menores de edad. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Cabe destacar que los montos de Mi Beca para Empezar son distintos para cada beneficiario, dependiendo del grado educativo en el que se encuentre estudiando el menor de edad.

Estos son los montos totales que reciben los beneficiarios de Mi Beca para Empezar

Según los datos difundidos por el Fibien en sus redes sociales oficiales, se especificaron los montos entregados a cada beneficiario:

600 pesos: Preescolar

650 pesos: Primaria

600 pesos: CAM Preescolar, primaria y laboral