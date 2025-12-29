México

Mi Beca para Empezar 2026: cuando será el quinto pago del ciclo escolar 2025-2026

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México indicó cuáles son los montos exactos que recibirán todos los beneficiarios para el próximo depósito

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Mi Beca para Empezar es un programa social desarrollado por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a niños y niñas que cursan preescolar y primaria dentro del sistema educativo de la capital del país.

El objetivo de este apoyo económico en brindar un respaldo económico a los estudiantes, facilitando la continuidad de sus estudios básicos al reducir obstáculos como la falta de materiales escolares.

A diferencia de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo, por lo que no es posible retirar dinero en cajeros automáticos.

La entrega del apoyo se realiza exclusivamente mediante una tarjeta otorgada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la cual únicamente puede usarse en comercios seleccionados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Los montos de Mi Beca
Los montos de Mi Beca para Empezar son distintos, dependiendo del grado educativo del menor de edad. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia.

A través de la tarjeta se pueden obtener alimentos, uniformes escolares, útiles, libros y materiales educativos, así como artículos esenciales relacionados con el aprendizaje.

Lo solicitado por el menor puede adquirirse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas departamentales y establecimientos que dispongan de terminal bancaria.

Entre los participantes del programa existe incertidumbre sobre la fecha designada para el depósito mensual siguiente.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

El Fibien anunció que ya quedó establecida la fecha para el próximo pago, correspondiente al quinto depósito del ciclo escolar 2025-2026, programado para enero y dirigido a estudiantes inscritos en preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En ciclos anteriores, los alumnos de secundaria en escuelas públicas podían acceder a este programa; aunque, con la llegada de la Beca Rita Cetina, estos estudiantes deben solicitar ahora el apoyo federal que otorga el Gobierno de México.

Fecha exacta del siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos de Fibien, el próximo depósito dirigido a quienes reciben Mi Beca para Empezar se llevará a cabo durante el mes de enero de 2026.

El pago para todos los beneficiarios tendrá lugar el jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo con la información emitida por el organismo del Gobierno de la Ciudad de México.

Ese día corresponde a la entrega del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta de Fibien variará según el grado escolar de cada estudiante, ya sea preescolar o primaria, según lo señalado por la autoridad capitalina.

El siguiente pago de Mi
El siguiente pago de Mi Beca para Empezar será en el mes de enero de 2026. Credito: CUARTOSCURO.

Este es el monto total que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de enero de 2026

Según los datos difundidos por el Fibien en sus redes sociales oficiales, se especificaron los montos entregados a cada beneficiario:

  • 600 pesos: Preescolar
  • 650 pesos: Primaria
  • 600 pesos: CAM Preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atento a los comunicados oficiales del Fibien, ya que podrían informarse inconvenientes o retrasos relacionados con los pagos.

