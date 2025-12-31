Mi Beca para Empezar 2026: este será el día que depositen a todos los beneficiarios el primer pago del año

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

Mi Beca para Empezar es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México para alumnas y alumnos de preescolar y primaria de este grado educativo escolar.

El propósito de esta ayuda económica es ofrecer respaldo a los alumnos, procurando que permanezcan en la educación básica al disminuir barreras como la carencia de insumos escolares.

A diferencia de otros programas sociales, los estudiantes inscritos en Mi Beca para Empezar no obtienen dinero en efectivo, por lo que no pueden disponer de fondos en cajeros automáticos.

El beneficio se entrega únicamente a través de una tarjeta proporcionada por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), la cual solo permite compras en establecimientos designados por el Gobierno de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reveló los montos que cada nuevo beneficiario recibirá. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Mediante la tarjeta es posible adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y materiales escolares, además de otros productos esenciales para el proceso educativo.

Los artículos solicitados pueden comprarse en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, comercios departamentales y negocios con la terminal bancaria correspondiente para aceptar la tarjeta.

Dentro del programa, las familias muestran dudas respecto a la fecha en que se realizará el primer depósito correspondiente a 2026.

El Fibien de la CDMX ya ha revelado la primera fecha de pago de Mi Beca para Empezar. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

El Fibien informó que ya se definió la fecha del primer pago del 2026, correspondiente al quinto depósito del ciclo escolar 2025-2026, previsto para enero y destinado a quienes cursan preescolar y primaria en la Ciudad de México.

Durante ciclos previos, los estudiantes de secundaria en planteles públicos podían participar en este programa; sin embargo, tras el lanzamiento de la Beca Rita Cetina, estos alumnos deben solicitar el apoyo federal proporcionado por el Gobierno de México.

Fecha exacta del primer pago de 2026 de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Con base en información de Fibien, el primer pago destinado a los beneficiarios de Mi Beca para Empezar se realizará en el mes de enero de 2026.

El depósito para todos los inscritos está programado para el jueves 1 de enero de 2026, conforme a lo dado a conocer por el organismo del Gobierno de la Ciudad de México.

Ese día corresponde a la distribución del apoyo. El importe depositado en cada tarjeta de Fibien dependerá del nivel escolar de cada alumno y alumna, ya sea preescolar o primaria, según lo indicado por la autoridad capitalina.

El primer pago de 2026 de Mi Beca para Empezar será el jueves 1 de enero. Credito: CUARTOSCURO

Este es el monto total que recibirán los beneficiarios de Mi Beca para Empezar en el mes de enero de 2026

De acuerdo con la información publicada por el Fibien en sus plataformas oficiales, se detallaron los montos asignados a cada estudiante:

600 pesos: Preescolar

650 pesos: Primaria

600 pesos: CAM Preescolar, primaria y laboral

Se sugiere permanecer al pendiente de los avisos formales del Fibien, porque podrían notificarse contratiempos o demoras vinculadas con los depósitos.