Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Un juez federal vinculó a proceso a Mario “N” y Mario Alfredo “N”, señalados por la Fiscalía General de la República de estar relacionados con una organización criminal

Foto: SSPC
Foto: SSPC

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas identificadas como el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, presunto líder de “Los Chapitos”, tras su detención en el estado de Jalisco.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó pruebas que permitieron al juez dictar su vinculación a proceso.

Además, se estableció que continuarán tras las rejas durante el proceso, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según el comunicado oficial, Mario “N” fue imputado por la probable comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por otra parte, Mario Alfredo “N” enfrenta acusaciones por la posible comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención de ambos ocurrió como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la FGR.

Las autoridades señalaron que a las personas mencionadas en el comunicado se les presume inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. El proceso judicial continuará bajo la medida cautelar impuesta, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Detención de Mario “N” y Mario Alfredo “N”

Fotografía de la detención de
Fotografía de la detención de Mario Alfredo "N". (SSPC)

Autoridades federales detuvieron el pasado martes 23 de diciembre de 2025, en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo “N”, alias el “7”, cuñado y presunto operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, así como a Mario “N”, alias “Niño”, suegro y también operador de Archivaldo.

La captura se realizó tras cateos en dos domicilios, donde las autoridades aseguraron los siguientes objetos:

  • 7 bolsas con droga
  • 4 armas cortas
  • Cartuchos
  • Cargadores
  • 2 camionetas
  • 1 vehículo de alta gama
  • 1 motocicleta
  • Equipos de telefonía
  • Dinero en efectivo

Esta operación ocurrió días después del asesinato de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu” en la Ciudad de México, quien era señalado como uno de los hombres de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”.

Vínculo familiar de los imputados con Iván Archivaldo

Los Lindoro, la familia política
Los Lindoro, la familia política de Iván Archivaldo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

Diversos reportes señalan que Mario “N”, conocido como “El Niño” o “Don Mario” es padre de Zulema Aracely Lindoro, identificada como la esposa de Iván Archivaldo, mientras que Mario Alfredo “N”, alias “El 7”, es hijo de Mario “N” y, por tanto, cuñado de Iván Archivaldo.

Ambos forman parte de la familia Lindoro, originaria de Sinaloa, considerada pieza clave en la estructura de apoyo político, financiero y familiar de “Los Chapitos”.

Debido a esa relación sería que la familia política de Iván habría consolidado una red de lazos matrimoniales, empresariales y políticos que la ubicaban como uno de los principales respaldos del círculo cercano al líder del grupo criminal.

