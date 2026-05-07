Pumas vs América: horario y dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

(Jovani Pérez / Infobae México)

Pumas y América definirán a uno de los semifinalistas del Clausura 2026 de la Liga MX en una nueva edición del Clásico Capitalino.

La serie llega abierta después del empate 3-3 registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Banorte, resultado que dejó a ambos equipos con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

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El encuentro de vuelta se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, donde los felinos buscarán aprovechar la localía ante un América obligado a ganar para mantenerse con vida en la Liguilla.

Pumas y América llegan con la eliminatoria abierta

(REUTERS/Henry Romero)

El primer duelo de la serie estuvo marcado por los goles y las oportunidades en ambas áreas, aunque también evidenció problemas defensivos tanto en universitarios como en azulcremas.

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Pumas intentará mantener el ritmo que mostró a lo largo del torneo y aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas y presión en el mediocampo.

Por su parte, América necesita un planteamiento ofensivo desde el arranque para buscar la clasificación. Las Águilas llegan con la presión de conseguir el resultado en una cancha complicada y ante un rival que ha mostrado regularidad durante la campaña.

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Se espera un partido con intensidad y llegadas en ambas porterías, en una eliminatoria que ha mantenido la tensión desde el juego de ida.

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs América?

(REUTERS/Henry Romero)

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 19:15 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión:

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TV: Canal 5, Canal 7 y TUDN

Streaming: ViX Premium y YouTube por LAYVTIME