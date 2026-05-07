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El crimen organizado no supera al Estado mexicano ni con todo su poder de fuego y corrupción, asegura la fiscal Ernestina Godoy

La declaración la hizo durante una visita oficial a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Puebla

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La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, aseguró que el Estado mexicano supera en fortaleza a cualquier organización criminal. Crédito: FGR
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, aseguró que el Estado mexicano supera en fortaleza a cualquier organización criminal. Crédito: FGR

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, aseguró que el Estado mexicano supera en fortaleza a cualquier organización criminal, sin importar su capacidad de fuego o su poder corruptor. La declaración la hizo durante una visita oficial a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Puebla, ante autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante el encuentro, la fiscal sostuvo que la coordinación absoluta y la comunicación constante son los elementos que determinan los resultados en la procuración de justicia. “Por más poder de fuego que tengan las organizaciones criminales, por más poder corruptor que tengan, nosotros somos más fuertes”, afirmó.

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Con ello, Godoy Ramos defendió los encuentros presenciales frente a la comunicación burocrática: “Sostener encuentros de frente como estos es más rico y productivo que mandarnos oficios. En este tipo de reuniones estrechamos lazos de cooperación, escuchamos a las autoridades y ajustamos estrategias para brindar mejores resultados en las materias de administración y procuración de justicia”, añadió.

La fiscal también precisó que los recorridos por las fiscalías federales del país tienen como propósito intercambiar ideas, mantener presencia en las entidades y fortalecer el diagnóstico sobre la criminalidad. “Si actuamos juntos, somos más fuertes”, subrayó.

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Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier coincidió con la fiscal y señaló que la misión conjunta del Estado es garantizar la seguridad y la justicia. “En Puebla entendemos que la prioridad es la vinculación, por lo que la coordinación con las fiscalías ha sido excepcional”, dijo el mandatario estatal.

Tras el encuentro, Godoy Ramos recorrió las áreas operativas de la Fiscalía Federal y asumió el compromiso de mantener canales abiertos con el personal. Crédito: FGR
Tras el encuentro, Godoy Ramos recorrió las áreas operativas de la Fiscalía Federal y asumió el compromiso de mantener canales abiertos con el personal. Crédito: FGR

Armenta Mier destacó que las mesas de paz son el eje del trabajo diario en la entidad. La articulación entre la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las policías locales es, a su juicio, la clave para recuperar la paz.

Tras la reunión con las autoridades, Godoy Ramos recorrió las distintas áreas de la Fiscalía Federal en Puebla, entre ellas la Unidad de Investigación y Litigación, la Agencia de Investigación Criminal y las instalaciones de Servicios Periciales y de la Policía Federal Ministerial. En cada área conversó con el personal sustantivo, administrativo, ministerial y policial.

La fiscal asumió el compromiso de mantener canales abiertos de comunicación y dar seguimiento a las propuestas planteadas por el personal durante la visita. También hizo un reconocimiento público al trabajo de los funcionarios y destacó el orgullo de pertenecer a la institución.

Los funcionarios que acompañaron a la fiscal

La titular de la FGR estuvo acompañada por David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional; Jannete Sánchez Arce, fiscal federal en Puebla; Luis Alberto González Hernández, coordinador regional Zona Centro de la Agencia de Investigación Criminal; y Eder Espinoza Duarte, jefe de la Policía Federal Ministerial en el estado.

Por parte del gobierno de Puebla, participaron José Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobierno; el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del estado; Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz.

Tras el encuentro, Godoy Ramos recorrió las áreas operativas de la Fiscalía Federal y asumió el compromiso de mantener canales abiertos con el personal. Crédito: FGR
Tras el encuentro, Godoy Ramos recorrió las áreas operativas de la Fiscalía Federal y asumió el compromiso de mantener canales abiertos con el personal. Crédito: FGR

Las fuerzas armadas tuvieron presencia con el general de brigada Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; el vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, comandante de la Región Naval Central; y el general brigadier José Luis Sánchez Castro, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

La visita a Puebla se enmarca en la estrategia de la FGR de fortalecer su presencia en las entidades federativas. El recorrido por las instalaciones y la reunión con autoridades locales son parte de un esquema de coordinación que la fiscal impulsa en todo el país.

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