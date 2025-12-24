Quiénes son los Lindoro, la familia de la esposa de Iván Archivaldo Guzmán, y su papel en Los Chapitos

Los Lindoro, la familia política de Iván Archivaldo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

La detención en Zapopan, Jalisco, de Mario Lindoro Elenes, “El 7″, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El Niño”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, puso bajo los reflectores a la familia Lindoro, considerada pieza clave en la estructura de apoyo político, financiero y familiar de Los Chapitos.

Ambos fueron arrestados durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el operativo se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

(FOTO: ICE)

Estas capturas se suman a los recientes golpes que ha sufrido la estructura criminal de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien hace unos días también perdieron a su jefe de seguridad, Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”.

¿Quiénes forman los Lindoro?

La familia Lindoro, originaria de Sinaloa, ha tejido una red de lazos matrimoniales, empresariales y políticos que la posiciona como uno de los apoyos más influyentes del círculo cercano a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

El núcleo está conformado por el matrimonio de Mario Lindoro Elenes y Flora Navidad, padres de varios hijos: Zulema Aracely, Olga Ereyda, Lidia, Mario Alfredo y Víctor Miguel Lindoro Navidad. La familia también incluye a Javier Lindoro Navidad, ya fallecido.

El matrimonio con Zulema

Zulema Lindoro, identificada como esposa de Iván Archivaldo Guzmán. (Reddit)

Zulema Aracely Lindoro Navidad es la esposa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y madre de dos de sus hijos (de los que se tiene conocimiento hasta ahora).

Ella mantiene un perfil público reservado. Si bien su nombre aparece en registros civiles y su cara ha sido retratada en varias fotografías que se han filtrado en internet, no existen indicios públicos de que participe activamente en la estructura operativa o financiera del cártel.

De Zulema se sabe que fue detenida en el 2012 en California por temas migratorios, aunque fue liberada al no comprobarse vínculos delictivos directos.

De acuerdo con testimonios recogidos por la periodista Anabel Hernández en varios de sus libros, Zulema ha sido víctima de violencia familiar por parte de Iván Archivaldo.

Se desconoce si legalmente están unidos en matrimonio.

El papel del suegro y cuñado de Iván Archivaldo

(SSPC)

Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño” o “Don Mario”, de 69 años, es el patriarca de la familia Lindoro y suegro de Iván Archivaldo. Su papel dentro del grupo criminal ha sido principalmente la gestión de recursos, bienes y logística financiera.

Por su parte, Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, de 44 años, es hijo de Mario Lindoro Elenes y cuñado de Iván Archivaldo. Su posición en el cártel se ha consolidado como responsable de la administración de recursos y coordinación de operaciones para traficar droga.

El aseguramiento de armas, vehículos de lujo, dinero en efectivo y equipos de comunicación durante sus detenciones evidencia el nivel de recursos bajo su control.

La relevancia de “El 7” trasciende el ámbito criminal, llegando a la cultura popular. Es protagonista del corrido “La Oportunidad” de la banda La Ventaja, que lo retrata como un personaje central en la “empresa familiar” del narcotráfico.

En la letra se resalta la unidad y confianza entre los hermanos Lindoro con Guzmán Salazar (“me asoció una empresa familiar y esa unión hizo un imperio formar”).

(SSPC)

La canción inicia resaltando la “intuición” y la capacidad de “tomar decisiones” en situaciones críticas, atributos que en el contexto del corrido se asocian a Mario Alfredo como un hombre al frente de grandes proyectos criminales. “Un gran proyecto se dio, la oportunidad que se me daba era grande, no podía dejar pasarla”, describe.

La referencia a “un señor que conocí en las malas, hoy merece estar también en las ganadas” muestra gratitud y lealtad hacia el líder de Los Chapitos.

También ventila la importancia de la logística y la efectividad que tiene en el trasiego de drogas (“desde Colombia la mandaban, hasta Sinaloa ya estaba tratada... por los aires es enviada y nunca detectan nada”), así como la sofisticación de sus operaciones (“la estructura bien armada, ahora ya es pura ganancia... eficaz, como se debe operar”).

La mención “Javier fuiste para mí muy importante, confiaba hacia mis capacidades, para mí es un logro el que vengo a mostrarte, hasta donde ya descansas” revela el peso emocional del lazo con su hermano fallecido.

De igual forma habla del lujo y el poder al hacer alusión a vehículos de alta gama (“M5 para las salidas, 911 te tengo en la mira”) y armas (“descargando un rifle largo”).

El entorno extendido

Iván Archivaldo junto a su hijo. (Capturas de pantalla)

La familia Lindoro incluye también a Víctor Miguel Lindoro Navidad, señalado en algunos reportes como posible alias “El 8”, y a Javier Lindoro Navidad, hermano fallecido.

Olga Ereyda y Lidia Lindoro Navidad son hermanas de Zulema; la primera está casada con Lázaro Gambino Espinoza, abogado y político vinculado a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); mientras que Lidia figuró en su momento en la nómina de la Secretaría de Gobierno estatal.

Con la caída de dos de sus principales operadores familiares, la facción encabezada por Iván Archivaldo Guzmán enfrenta una presión creciente de las autoridades en un panorama donde las alianzas de sangre y lealtad se han convertido tanto en su mayor fortaleza como en su principal vulnerabilidad.