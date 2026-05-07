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Investigan violación a joven con síndrome de Down en Tampico: buscan a perito especializado para tomar su declaración

La carpeta de investigación avanza, pero el testimonio de la víctima sigue sin ampliarse por falta de un perito con el perfil requerido

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Una imagen de acuarela muestra a una joven mujer sentada en una banca de parque, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. A su lado, una carpeta dice 'FENNAM'.
La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (FENNAM) abrió una investigación tras la violación sexual de una joven de 22 años con síndrome de Down en Tampico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (FENNAM) abrió una carpeta de investigación por la violación sexual de una joven de 22 años con síndrome de Down en la ciudad de Tampico, al sureste de Tamaulipas.

De acuerdo con la directora titular de la Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Tampico, Libby Zacil Adame Estrada, el caso fue reportado el pasado 5 de abril, luego de que la madre de la víctima solicitara apoyo institucional tras descubrir el embarazo de cuatro meses de su hija, durante una revisión médica.

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Ante el hallazgo, la joven recibió apoyo psicológico, legal y médico, incluyendo el acceso a la interrupción legal del embarazo, por parte del Instituto de la Mujer de Tampico. En tanto, la denuncia formal fue presentada ante la FENNAM para el inicio de las diligencias correspondientes.

El marco legal que permitió la interrupción del embarazo

El artículo 361 del Código Penal de Tamaulipas establece que el aborto no es sancionable cuando el embarazo es producto de una violación. Bajo esa causal, el procedimiento se realizó en un centro de salud público con supervisión institucional, tomando en cuenta el tiempo avanzado de gestación y los riesgos médicos que esto representaba.

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“En el caso de una violación, sí se puede abortar y también se le dio el apoyo. El producto ya no está dentro de la persona, ya se abortó y bueno… seguimos con los actos de investigación”, explicó Adame Estrada.

Mano sostiene cartel blanco con texto negro sobre aborto por violación en Tamaulipas. Fondo con edificio histórico y bandera de México borrosos.
Una persona sostiene un cartel que declara el aborto no sancionable en casos de violación en Tamaulipas, durante una manifestación con un edificio histórico y la bandera mexicana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades buscan agresor

La carpeta de investigación permanece abierta en la FENNAM mientras las autoridades avanzan en la integración de pruebas. De acuerdo con la Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Tampico el siguiente paso es ampliar el testimonio de la víctima con el apoyo del perito especializado que aún se localiza.

“Estamos buscando a un perito en lenguaje de señas para que pueda hacer la traducción y seguir con los actos de investigación en la carpeta”, declaró Libby Zacil Adame Estrada, titular de la dependencia. La funcionaria subrayó que el perito también debe tener especialización en síndrome de Down, pues se trata de “un seguimiento especial”.

Las autoridades señalaron que este caso evidencia la situación de riesgo en que se encuentran las personas con discapacidad, especialmente quienes dependen de su entorno familiar o de terceros para su cuidado. La detección tardía del embarazo —ya en el cuarto mes— mostró la dificultad para identificar oportunamente indicios de abuso en esta población.

Las instituciones llamaron a la ciudadanía a denunciar ante los canales oficiales cualquier sospecha de violencia sexual contra personas con discapacidad. La atención integral —médica, legal y psicológica— es el eje de la respuesta institucional en este tipo de casos.

Hasta el momento, la Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Tampico mantiene el acompañamiento a la familia. La investigación continúa sin un detenido identificado hasta el momento.

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