Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Una de las supuestas fotografías filtradas por el círculo del líder de Los Chapitos. (Tomada de @crux1469 / SSPC, DEA)

La reciente ola de asesinatos y detenciones en el círculo más cercano de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, podría tener un origen interno y no solo ser resultado de la presión institucional o el asedio de rivales.

Según el periodista de investigación José Luis Montenegro, el propio hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán habría ordenado la entrega de su suegro, cuñado y jefe de seguridad tras detectar traiciones y filtraciones dentro de su organización.

Una “limpia” interna

¿Qué se sabe del hombre que asesinó a El Panu? (x/c4jimenez)

De acuerdo con la información expuesta por el autor de Los Chapitos: Radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, la caída de Mario Lindoro Elenes (suegro), Mario Alfredo Lindoro Navidad (cuñado) y Óscar Noé Medina González, “El Panu” (jefe de seguridad y compadre de Iván Archivaldo) no fue una simple coincidencia.

En entrevista para Aristegui Noticias, el periodista sostiene que Guzmán Salazar habría dado un ultimátum a su suegro y cuñado para entregarse a las autoridades, luego de perder la confianza en ellos luego de una supuesta filtración de imágenes en donde se le podía ver junto a su hijo y esposa, mismas que se compartieron rápidamente en redes sociales hace unas semanas.

Según sus fuentes, las filtraciones habrían sido ordenadas y facilitadas por estos tres personajes de confianza, lo que detonó la decisión de Iván Archivaldo de “poner” a sus allegados ante las autoridades y permitir —o incluso provocar— la caída de quienes ya no consideraba leales.

Los Lindoro, la familia política de Iván Archivaldo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

La gravedad de la traición fue tal que, según Montenegro, “El Panu” pasó al menos dos semanas escondido en la Ciudad de México, temiendo represalias de Los Chapitos.

“El Panu ya habría tenido por lo menos dos semanas en la Ciudad de México establecido con algunos de sus familiares por miedo, precisamente, a las represalias del cártel de los Chapitos. Ya se sentían perseguidos también estos personajes”, agregó.

Alianzas, reacomodo criminal y la lucha por la supervivencia

La hipótesis de Montenegro se da en un contexto de cambios profundos dentro del crimen organizado en México. El periodista destaca que la alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es real y de conveniencia mutua.

Ambas organizaciones han acordado compartir rutas y logística, lo que ha permitido al CJNG expandirse en territorios antes dominados por el Cártel de Sinaloa, mientras que Los Chapitos obtienen protección y presencia en plazas estratégicas.

La alianza entre Los Chapitos y el CJNG, antes considerados enemigos irreconciliables, ha tomado forma en medio del colapso operativo de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Infobae)

Montenegro añade que Nemesio Oseguera, “El Mencho”, ha insertado a figuras de máxima confianza —como Audías Flores Silva (“El Jardinero”) y Francisco Javier Gudiño Haro (“El Plumas” o “La Gallina”)— en la estructura de Los Chapitos para consolidar la alianza y dominar rutas estratégicas para el trasiego de drogas.

El periodista advierte que esta colaboración ha facilitado la expansión del CJNG en mercados antes exclusivos de Sinaloa, mientras que Los Chapitos obtienen acceso a nuevas plazas y protección en regiones clave. El reacomodo criminal, marcado por traiciones, alianzas inusuales y purgas internas, apunta hacia una transformación del mapa del narco en México.

Montenegro observa que la guerra entre la “Chapiza” y la “Mayiza” ha generado vacíos de poder que otras organizaciones buscan llenar. Además, destaca la diversificación de actividades criminales, como el tráfico de migrantes y el huachicol, y la proliferación de alianzas entre cárteles históricamente rivales, como la Mayiza con el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Una de las fotografías filtradas recientemente. (Capturas de pantalla)

Según Montenegro, el futuro inmediato del crimen organizado en México estará marcado por fusiones de cárteles, reacomodos y una carrera por negociar los mejores acuerdo ante las autoridades estadounidenses, en un entorno donde la traición y la supervivencia dictan las reglas.

“La lucha ahora es por saber quién va a tener el mejor acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos... La tirada más bien es ahora hacia Estados Unidos”, sentenció Montenegro.

El periodista enfatiza que no sería extraño que en el primer trimestre de 2026 se registre una captura de alto perfil —como la de un Chapito o el propio Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco— como parte de la narrativa de seguridad del gobierno mexicano, presionado también por las agencias estadounidenses.

Finalmente, Montenegro advierte que el Cártel de Sinaloa, tal y como se conoce, está en vías de desaparecer como organización hegemónica, dando paso a nuevas fusiones, nombres y estructuras criminales.