Trasladan a Puente Grande a cuñado y suegro de Iván Archivaldo tras su captura en Zapopan

A través de un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladadas a Puente Grande a dos personas arrestadas en Zapopan, Jalisco. Se trata de Mario Alfredo L. N., alias 7 y Mario L. E., alias Niño.
Se trata del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, ambos señalados como operadores financieros ligados al hijo del Chapo.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
