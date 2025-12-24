México

Trasladan a Puente Grande a cuñado y suegro de Iván Archivaldo tras su captura en Zapopan

Los sujetos apodados “Niño” y “7″ son identificados como operadores financieros para el grupo criminal

Fueron capturados junto con armas
Fueron capturados junto con armas de fuego cortas y bolsas con droga (SSPC)

A través de un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladadas a Puente Grande a dos personas arrestadas en Zapopan, Jalisco. Se trata de Mario Alfredo L. N., alias 7 y Mario L. E., alias Niño.

Se trata del cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, ambos señalados como operadores financieros ligados al hijo del Chapo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Iván Archivaldo GuzmánJaliscoZapopanPuente GrandeLos ChapitosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

