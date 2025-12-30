Niegan amparo y autorizan extradición de “La Gallina”, operador del Chapo Guzmán

"La Gallina" fue detenido en Yucatán (Especial)

Un Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que es procedente la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez, un hombre apodado La Gallina y quien fue lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán, este último uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

El 29 de diciembre fue dado a conocer que a Nájera Gutiérrez se le negó un amparo con el que pretendía frenar su entrega a las autoridades estadounidenses.

Los hechos fueron dados a conocer por el periodista Manuel Espino en el medio El Universal, el cual detalla que el juez resolvió que los procedimientos y requisitos fueron cumplidos, por lo que La Gallina podría ser entregado en extradición.

Cabe recordar que Roberto Nájera es requerido por una Corte Federal de Georgia, se le acusa de los delitos de trasiego de cocaína y asociación delictuosa en el periodo del 2013 al 2018.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Los registros periodísticos refieren que dicho sujeto era un operador del Chapo Guzmán en Yucatán y Belice. Fue detenido en Yucatán enero de 2017 junto con otras dos personas: Miguel Ángel R. y Romeo O.

A los tres sujetos les fueron aseguradas cinco armas de fuego, tres pistolas y dos fusiles AK-47.

Modificaron medidas por riesgo mayúsculo para la comunidad

En febrero de 2017 un documento del Poder Judicial de la Federación (PJF) detalla el cambio de medidas cautelares para La Gallina, con lo que le fue dictaminada prisión provisional.

“Al evidenciarse a partir de los nuevos elementos aportados por la fiscalía, con carácter de supervenientes, un riesgo mayúsculo de peligro a la comunidad y riesgo medio de peligro de sustracción de la acción de la justicia, se determinó modificar tales medidas impuestas con antelación por la diversa de prisión preventiva”, se puede leer.

Además, dicho documento detalla que Nájera Gutiérrez también estaría relacionado con los delitos de homicidio doloso y asociación delictuosa.

Parte del informe sobre el cambio de mediadas de "La Gallina" (PJF)

Tras su arresto, medios locales señalaron a La Gallina como responsable de trasiego de drogas en Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán. Asimismo, el hombre ya había sido detenido en el año 2013.

El Chapo, preso en EEUU; dos de sus hijos bajo resguardo

Por su parte, El Chapo Guzmán está encerrado en ADX Florence, una cárcel de la que nadie ha logrado escapar.

Además, otros integrantes del Cártel de Sinaloa están bajo resguardo de las autoridades de EEUU. Tras su detención en enero de 2023, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, fue entregado en extradición.

Posteriormente Joaquín Guzmán López se presentó ante las autoridades de EEUU pero no lo hizo solo, pues, según su propia declaración, participó en el secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada (líder y fundador del Cártel de Sinaloa) a EEUU.

El Mayo Zambada se declaró culpable de narcotráfico el pasado mes de agosto y ahora espera sentencia.