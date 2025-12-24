Dan 20 años de prisión a “Valdo”, integrante de Los Chapitos involucrado en el “Culiacanazo” de 2019

Ovidio Guzmán López los Chapitos cualiacanazo Sedena (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

César “N” deberá cumplir una pena de 20 años de prisión en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, tras la resolución emitida por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en esa ciudad.

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentó los elementos probatorios que permitieron dictar la sentencia por el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión.

La detención de César “N” ocurrió en abril de 2023, en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

Se le señaló como integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos de América, donde desempeñaba el cargo de operador logístico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), trabajaba para Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias “El Chore”, quien a su vez tenía relación directa con Iván Archivaldo Guzmán, además de que se le relacionó con el denominado “Culiacanazo” ocurrido en 2019.

Información en desarrollo...