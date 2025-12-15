Van por “El Guano”, Marina despliega operativo en el triángulo dorado para detener al hermano del Chapo Guzmán

Aureliano Guzmán es uno de de los líderes del cártel en la zona del Triángulo Dorado. (Infobae México / Jovany Pérez)

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó un operativo en la zona del Triángulo Dorado para localizar y detener a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que el despliegue se realiza para lograr la captura del también considerado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Desde el domingo 14 de diciembre se registró un operativo en la comunidad de El Durazno, zona serrana ubicada en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, así como en los límites con los estados de Chihuahua y Durango -donde se encuentra el llamado triángulo dorado-.

Videos captados por los habitantes registraron el sobrevuelo de helicópteros de la Marina y el ingreso de convoyes por tierra en distintos municipios de la zona.

EEUU ofrece recompensa millonaria por “El Guano”

Pobladores compartieron en redes sociales el sobrevuelo de un helicóptero en El Durazno. Foto: RRSS

Aureliano Guzmán Loera es buscado por las autoridades de los Estados Unidos, quienes ofrecen hasta 5 millones de dólares como recompensa, la cual fue anunciada en noviembre de 2021.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EEUU, la organización liderada por “El Guano” se encarga de controlar las rutas de narcotráfico desde Sinaloa, y a través de Sonora, hasta ese país.

Sus actividades estarían centradas en el cultivo, producción, fabricación y transporte de amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína para el Cártel de Sinaloa.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

El 13 de noviembre de 2019, “El Guano” fue acusado de cuatro cargos por un jurado federal del Distrito de Arizona, los cuales están relacionados con la conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo.

Esta acusación se sumó a otra realizada el 19 de febrero de 2020 por un jurado del mismo Distrito, en la que se le acusó de dos cargos relacionados con la distribución internacional de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina.

Cártel de Sinaloa se fragmenta

Desde la detención en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, la organización criminal se fragmentó en las dos facciones y familias que la integraban.

Antes de su caída, el otro cofundador de la organización criminal, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido en dos ocasiones, para finalmente lograr su captura en enero de 2016 y posterior extradición a los Estados Unidos.

Los cofundadores del Cártel de Sinaloa se encuentran bajo resguardo de las autoridades estadounidenses. (Jovani Pérez | Infobae México)

Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo”, reconoció haber secuestrado a “El Mayo” -su padrino- para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Esto fue denunciado por el propio Zambada mediante cartas dirigidas al Gobierno de México, donde también solicitó su extradición.

Esto provocó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, lo que provocó que los hijos de ambos líderes iniciaran una ola de violencia en Sinaloa -bastión de la organización criminal-.

Con apoyo de sus propios aliados, la facción de Los Mayos -liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”- y de Los Chapitos -liderada por Iván Archivaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo- se encuentran en medio de una guerra que ha provocado cerca de 2 mil homicidios en Sinaloa.

En tanto, Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán se encuentran colaborando con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios en sus sentencias.