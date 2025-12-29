Recuperan los cuerpos de las 13 personas que murieron en accidente del Tren Interoceánico: 36 siguen hospitalizadas

El accidente sucedió a la altura de Nizanda (Europa Press/Tong Lian)

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que ya fueron recuperados los 13 cuerpos de las personas que fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca.

De igual manera, la Semar destacó que hasta el momento hay 36 personas que reciben atención médica especializada. Lo anterior como consecuencia del accidente registrado en la Línea Z, en la ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos.

Además, la Secretaría de Gobernación puso a disposición el número de teléfono 55 22 30 21 06 con el objetivo de proporcionar información a los familiares de las personas afectadas.

Un video compartido por el periodista Jorge Becerril muestra el momento en el que es rescatado el último de los 13 cuerpos. En la grabación aparecen elementos de Protección Civil llevando a la persona fallecida hacia una ambulancia.

36 personas continúan bajo atención médica especializada. Crédito: X/@MrElDiablo8

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...