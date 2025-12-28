Tren Interoceánico: gobernador de Oaxaca reporta 15 heridos tras el descarrilamiento

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que hasta el momento hay 15 personas heridas debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico en el tramo Z, y apuntó que fueron trasladados a hospitales de la zona.

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, señaló el gobernador a través de sus redes sociales.

Indicó que el accidente ferroviario ocurrió en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, y añadió que los tres órdenes de gobierno se coordinan en las labores de atención, con el objetivo de “salvaguardar la integridad de la población”.

Autoridades atienden emergencia por accidente ferroviario en Asunción Ixtaltepec

El Gobierno del Estado de Oaxaca instaló un módulo operativo de atención a la emergencia tras un accidente ferroviario en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec.

La acción se realizó en coordinación con el Gobierno Municipal y diversas instituciones federales para salvaguardar la integridad de la población.

En el operativo participan la Secretaría de Gobierno, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Coordinación para la Paz (CDPAZ), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero, unidades de emergencia, Protección Civil del Estado, la Policía Estatal, la Policía Vial del Estado, la Policía Municipal, la Policía Vial Municipal, Servicios de Salud y IMSS-Bienestar.

“El Gobierno del Estado reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación”, afirmó Salomón Jara Cruz.

Las autoridades señalaron que se mantendrán informando sobre la evolución del incidente y la atención a los afectados, con el objetivo de garantizar la atención integral y la seguridad de la comunidad.