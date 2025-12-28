México

Tren Interoceánico: gobernador de Oaxaca reporta 15 heridos tras el descarrilamiento

Salomón jara indicó que los lesionados ya fueron trasladados a hospitales de la zona

Guardar
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento
Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que hasta el momento hay 15 personas heridas debido al descarrilamiento del Tren Interoceánico en el tramo Z, y apuntó que fueron trasladados a hospitales de la zona.

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, señaló el gobernador a través de sus redes sociales.

Indicó que el accidente ferroviario ocurrió en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, y añadió que los tres órdenes de gobierno se coordinan en las labores de atención, con el objetivo de “salvaguardar la integridad de la población”.

Autoridades atienden emergencia por accidente ferroviario en Asunción Ixtaltepec

El Gobierno del Estado de Oaxaca instaló un módulo operativo de atención a la emergencia tras un accidente ferroviario en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec.

La acción se realizó en coordinación con el Gobierno Municipal y diversas instituciones federales para salvaguardar la integridad de la población.

En el operativo participan la Secretaría de Gobierno, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Coordinación para la Paz (CDPAZ), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero, unidades de emergencia, Protección Civil del Estado, la Policía Estatal, la Policía Vial del Estado, la Policía Municipal, la Policía Vial Municipal, Servicios de Salud y IMSS-Bienestar.

“El Gobierno del Estado reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación”, afirmó Salomón Jara Cruz.

Las autoridades señalaron que se mantendrán informando sobre la evolución del incidente y la atención a los afectados, con el objetivo de garantizar la atención integral y la seguridad de la comunidad.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoOaxacaMarinaLínea Zmexico-noticias

Más Noticias

FGR investiga descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca que llevaba 241 pasajeros

Peritos y policías se coordinan con elementos federales y estatales

FGR investiga descarrilamiento de Tren

Día de Reyes Magos: lugares de la CDMX donde envuelven tus regalos gratis y con papel reciclado

La campaña impulsada en plazas comerciales invita a la ciudadanía a sustituir las envolturas tradicionales por opciones reutilizables

Día de Reyes Magos: lugares

La CFE enfrentó con enfoque social los desafíos de la temporada de lluvias y huracanes 2025 en México

Respuesta rápida ante lluvias y huracanes en el año por parte de la Comisión Federal de Electricidad

La CFE enfrentó con enfoque

Así es el calendario del ‘Perrito Guadalupano’ que conquistó las redes sociales

Difundido en plataformas digitales, el obsequio despertó el entusiasmo de usuarios en México y otros países, quienes solicitaron ejemplares

Así es el calendario del

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

La FGR imputó al menos de cinco crímenes a los involucrados y dio un plazo de tres meses para continuar con la sentencia

Vinculan a proceso a 17
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 17

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Critican a James Hetfield, vocalista

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

DEPORTES

Sebastián Córdova se despide de

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida