Investigarán ‘caja negra’ para determinar causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Crédito: Jovani Pérez | Infobae México.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, Almirante secretario de la Marina, indicó que las investigaciones contemplan la revisión del registrador de movimientos del tren, conocido como ‘caja negra’ o Pulse.

Este análisis permitirá esclarecer las causas del descarrilamiento de una de las locomotoras del Tren Interoceánico, incidente en el que murieron 13 personas, 44 resultaron hospitalizadas y 12 permanecen sin localizar.

La caja negra, se encarga de registrar datos sobre el viaje de los trenes, donde resguarda la información de la velocidad, posición del acelerados, presiones del freno, dirección de avance, entre otros datos de la locomotora, explicó el Almirante.

Asimismo precisó que este dispositivo “se integra con los sistemas de bordo y utiliza memoria resistente a impactos para documentar el comportamiento de la maquinaria en tiempo real”.

De acuerdo con Morales, durante este lunes 29 de diciembre de manera coordinada, la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes “harán la evaluación técnica de los hechos”.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la ‘caja negra’ ya se encuentra bajo cadena de custodia de la FGR, de modo que pueda ser analizado tanto por la fiscalía como por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento. (X/REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

“El tren lleva una caja negra (...) ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la fiscalía y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario”.

Sheinbaum sostuvo que, en caso de que la investigación determine la existencia de responsables, se procederá judicialmente.

La jefa del Ejecutivo aseguró que la FGR se encuentra realizando los peritajes correspondientes y que desde el día del descarrilamiento se trasladaron los equipos necesarios para cumplir con todas las cadenas de custodia requeridas.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aseguró que se actuará con transparencia para informar sobre las causas del accidente. La FGR, la fiscalía estatal y la Agencia Reguladora de Transporte colaborarán para garantizar la seguridad y hacer justicia. (Presidencia)

Según Sheinbaum, corresponde a la Fiscalía llevar a cabo la investigación y determinar las causas del accidente. Agregó que la ARTF, dirigida por Andrés Lajous Loaeza, debe realizar una revisión como parte de sus funciones, pero en este caso, debido a la presencia de personas fallecidas y heridas, la intervención de la FGR es obligatoria.

La última inspección del tren interoceánico no halló fallas previas

Raymundo Morales informó que una camioneta exploradora realizó una inspección en la vía del Tren Interoceánico antes del accidente registrado el 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, sin detectar problemas.

Secretary of the Navy Raymundo Pedro Morales Angeles attends a press conference in Mexico City, Mexico July 23, 2025. REUTERS/Henry Romero

El vehículo conocido como hi rail transitó por los rieles aproximadamente una hora y media antes del siniestro, cumpliendo los protocolos internacionales de seguridad ferroviaria.

La dependencia explicó que la operación de la camioneta exploradora forma parte de los estándares internacionales para la supervisión de las vías del tren.