Asesinan a dos jóvenes cerca de canchas de futbol donde antes masacraron a 11 en Salamanca, Guanjuato

Un perito forense con guante azul de nitrilo recolecta una pequeña pieza de evidencia en una bolsa, marcada con el número 1, en una escena del crimen rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos en Loma de Flores, comunidad de Salamanca donde el 25 de enero de 2026 un ataque armado dejó 11 personas muertas y 12 heridas, un antecedente que vuelve a colocar a esa zona en el centro de la violencia que golpea al municipio.

El doble homicidio ocurrió la tarde del domingo 24 de mayo en la avenida San Juan, frente a la escuela de la comunidad y en las inmediaciones de los campos deportivos del poblado, ubicado en los límites de Salamanca con el municipio de Irapuato. Las víctimas murieron por lesiones producidas por impactos de bala.

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Los jóvenes fueron identificados como Javier Guadalupe Razo Castillo y Fernando Guadalupe Castillo Cordero en la página de Facebook del Templo de la Santa Cruz de Loma de Flores. En su mensaje, la parroquia expresó condolencias a sus familias y pidió por la paz de la comunidad.

“Lamentamos con profundo dolor lo sucedido en las inmediaciones de Loma de Flores, donde a estos dos jovencitos les fue arrebatada la vida. Como comunidad nos unimos en oración por su eterno descanso y pedimos a Dios que mande pronto consuelo a sus familias”, publicó el templo.

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Los dos jóvenes fueron asesinados cerca de las canchas donde en enero masacraron a 11 personas Foto: Maps

La misma comunidad arrastra el recuerdo de una agresión masiva cometida hace cuatro meses en los campos de futbol. En ese ataque murieron 11 personas y otras 12 resultaron lesionadas, de acuerdo con el gobierno municipal de Salamanca.

El ataque de enero dejó 11 muertos y 12 lesionados en los campos de futbol

La masacre ocurrió el domingo 25 de enero de 2026 alrededor de las 17:00 horas, cuando un grupo armado disparó contra personas que convivían en un campo deportivo de Loma de Flores. El gobierno de Salamanca informó entonces que 10 víctimas murieron en el lugar y una más falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

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La autoridad municipal detalló que los lesionados recibieron atención por heridas de bala en distintos hospitales. También indicó que el ataque fue reportado al 911 y que al sitio llegaron paramédicos, policía local, la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Tras la agresión se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los responsables. El gobierno municipal señaló en ese momento que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaba el levantamiento de indicios y las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Ese episodio marcó a Loma de Flores por la cantidad de víctimas y por el perfil de varias de ellas. Entre los fallecidos había jóvenes, músicos, exfuncionarios, jugadores locales y personas que trabajaban en seguridad privada.

Entre las identidades confirmadas entonces aparecieron Carlos Alejandro Moreno, conocido como “Charly Jr.” y baterista del grupo Reencuentro Norteño, así como Alejandro Prieto Páramo, exelemento de Tránsito Municipal de Salamanca y originario de la comunidad San José de Mendoza.

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También fueron identificados Luis Fernando Vázquez Sosa y Luis Enrique Vázquez Sosa, hermanos y jugadores activos de la Liga de Futbol de Valtierrilla. Además, se informó que cinco de las personas asesinadas laboraban como escoltas o guardias de seguridad privada.

La Fiscalía no informó sobre el doble homicidio en sus temas del día

En el caso del ataque ocurrido el 24 de mayo, la Fiscalía General del Estado omitió informar sobre el doble homicidio en los temas del día. Esa ausencia de información oficial contrastó con la confirmación de los nombres de las víctimas difundida por el Templo de la Santa Cruz.

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La página religiosa también pidió orar por la paz de la comunidad y del mundo entero. En el mismo pronunciamiento, expresó condolencias para los padres y familiares de Javier Guadalupe Razo Castillo y Fernando Guadalupe Castillo Cordero.

En la masacre de enero, la Fiscalía había dado a conocer parcialmente algunas identidades debido a los protocolos legales. Entre los nombres difundidos por la dependencia estaban Juan Francisco “N”, María del Carmen “N”, Martín “N”, Antonio “N”, Miguel Ángel “N”, José “N”, Brayan Daniel “N” y María Elena de la Cruz “N”.

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El gobierno municipal de Salamanca condenó aquella agresión armada y manifestó su solidaridad con las familias afectadas. También refrendó su compromiso de acompañarlas y de trabajar por la seguridad y la paz en la comunidad.

El nuevo asesinato de dos vecinos en las inmediaciones de los campos deportivos devuelve la atención a Loma de Flores, una comunidad que en menos de cuatro meses volvió a registrar un ataque letal en el mismo entorno donde ya había ocurrido una de las agresiones más graves del municipio.

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Las indagatorias señalan que el ataque fue perpetrado por un grupo armado perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

Previo a los hechos, fueron aseguradas dos cartulinas atribuidas a este grupo delictivo, en las que se hace referencia directa a una disputa con el CJNG, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido en el marco de la pugna entre ambas organizaciones criminales.

Autoridades investigan la posible participación de Moisés Soto Bermúdez, señalado como quien encabezó el grupo de choque conocido como “Los Marros”.

Esta célula opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “Negro”, “Camorro” o “Gallo”, identificado como jefe de célula y uno de los principales objetivos de las corporaciones de seguridad en la región.

Mario Eleazar Lara Belman es considerado generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado para ejecución de sentencia y se le relaciona con delitos como secuestro, extorsión, homicidio, venta y distribución de droga, así como desaparición forzada de personas.

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos el 24 de mayo en la avenida San Juan, frente a la escuela de Loma de Flores, Salamanca.

La comunidad ya había sido escenario de una masacre el 25 de enero de 2026, cuando un grupo armado mató a 11 personas e hirió a 12.

Las víctimas del nuevo ataque fueron identificadas como Javier Guadalupe Razo Castillo y Fernando Guadalupe Castillo Cordero; la Fiscalía estatal no informó del caso en sus temas del día.