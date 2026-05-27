Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol

La Selección de Venezuela es uno de los equipos que no ha ido nunca a un Mundial de la FIFA

Las selecciones nacionales de más de 100 países miembros de la FIFA no han logrado clasificar a una Copa del Mundo de fútbol, pese a décadas de participación en eliminatorias. Este 2026, la máxima justa futbolística se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, donde 48 equipos compiten por el trofeo más codiciado del deporte.

Cabe señalar que la FIFA suma actualmente 211 federaciones nacionales. De ese total, solo 80 han jugado al menos una vez en la fase final de un Mundial masculino. El resto, integrado por naciones de todos los continentes, sigue sin debutar en el escenario mayor del fútbol.

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El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se exhibe durante un evento de prensa organizado por Global Citizen y la FIFA para anunciar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Venezuela es el único país sudamericano sin presencia mundialista

En Sudamérica, la excepción es Venezuela, única selección de la Conmebol que nunca ha participado en una Copa del Mundo. Las otras nueve federaciones de la región han estado presentes al menos una vez en la historia del torneo. El caso venezolano resulta llamativo porque se ubica en una de las zonas con mayor tradición futbolística y exportación de talento.

Por contraste, en Europa hay selecciones con ligas consolidadas que tampoco han logrado avanzar a la cita mundialista. Finlandia y Albania son ejemplos de equipos que, pese a contar con jugadores en clubes de alto nivel, todavía no registran participaciones en la competencia máxima.

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Cichero se ofreció para dirigir a las selecciones juveniles de Venezuela - crédito AFP

Asia, África y Concacaf concentran la mayoría de debutantes pendientes

La mayor parte de los equipos nacionales sin presencia en el Mundial pertenece a la Confederación Asiática de Futbol (AFC), la Confederación Africana (CAF) y la Concacaf. Entre los casos destacados figuran India, Hong Kong, Palestina y Uzbekistán en Asia, así como Burkina Faso, Mali y Zambia en África. En el área de Concacaf, la lista incluye a Puerto Rico, Nicaragua y República Dominicana, además de varias islas caribeñas.

Datos de la FIFA señalan que en la edición 2026, con el aumento a 48 selecciones, un mayor número de equipos tendrá oportunidad de clasificar. Sin embargo, entre los países que nunca han asistido, solo algunos lograron avanzar a las fases finales de clasificación. El formato del torneo actual distribuye 16 boletos para Europa, 9 para África, 8 para Asia, 6 para Concacaf, 6 para Sudamérica y 1 para Oceanía, además de dos cupos vía repechaje intercontinental.

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La selección de República Dominicana se mide ante El Salvador en un amistoso clave de preparación en Santo Domingo.

El Mundial 2026 marcará la primera vez que tres países comparten la sede y la primera vez que el Mundial contará con 48 selecciones. La inauguración está programada para este 11 de junio en Ciudad de México, mientras que la final se disputará el 19 de julio en Nueva York. El cambio de formato abre posibilidades para que selecciones históricamente ausentes finalmente logren su debut.