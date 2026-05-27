Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

La llegada de Jungle a México en 2027 se confirmó y las redes sociales de Ocesa encendieron la emoción entre los fans que esperaban este anuncio.
El grupo británico de funk y soul programó tres conciertos en el país, con fechas en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
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Las presentaciones forman parte de su gira internacional y prometen convertirse en algunos de los shows más esperados del año para la comunidad de seguidores mexicanos.
Jungle anunció gira por México con tres fechas confirmadas
La agrupación británica Jungle dio a conocer que su regreso a territorio mexicano incluirá tres presentaciones en recintos de gran capacidad.
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El tour inicia el 17 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara, continúa el 19 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y concluye el 22 de marzo en el Auditorio Banamex de Monterrey.
Cada concierto contará con la participación especial del acto invitado Sports.
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En su publicación oficial, Ocesa resumió el anuncio: “Jungle llega a México en marzo del 2027”, acompañado de las fechas y sedes para cada ciudad. Los seguidores podrán adquirir sus boletos primero en preventa Banamex y, posteriormente, en venta general.
Fechas, sedes y preventa para los conciertos de Jungle en México 2027
Las fechas y lugares de los conciertos de Jungle en México son:
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- 17 de marzo, Auditorio Telmex, Guadalajara
- 19 de marzo, Palacio de los Deportes, Ciudad de México
- 22 de marzo, Auditorio Banamex, Monterrey
La preventa exclusiva para clientes Banamex inicia el 29 de mayo y la venta general el 2 de junio.
Todos los boletos estarán disponibles en Ticketmaster. La gira de Jungle por México representa una de las principales apuestas de Ocesa para la temporada de conciertos internacionales en 2027.
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