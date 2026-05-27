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Nuevas piezas para la política exterior: estos son los cuatro perfiles que buscan representar a México a nivel internacional

Entre quienes integran esta lista de aspirantes se encuentran dos mujeres y dos hombres

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Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, posan sonriendo de la cintura para arriba frente a la bandera de México, todos visten ropa formal.
Alicia Buenrostro Massieu, Pedro Blanco Pérez, Roberto Lazzeri Montaño y Cristina Planter Riebeling (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció a través de un comunicado, el envío de cuatro propuestas de designación para ocupar cargos diplomáticos estratégicos al Senado de la República. Todas ellas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Estas candidaturas buscan reforzar la presencia internacional del país y garantizar una representación eficaz de los intereses nacionales en el extranjero.

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Entre quienes integran esta lista de aspirantes se encuentran dos mujeres y dos hombres, destacando que tres de ellos forman parte del Servicio Exterior Mexicano. La selección responde a la instrucción de la mandataria mexicana de asegurar una gestión cercana a las comunidades de connacionales fuera del país, así como una defensa activa de los objetivos nacionales.

Asimismo, la jefa de Estado ha destacado la importancia de que estos funcionaros actúen con compromiso y proximidad, manteniendo un diálogo permanente con las mexicanas y mexicanos, así como promoviendo la imagen de México ante el mundo.

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Claudia Sheinbaum Pardo
Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Captura de pantalla/ Conferencia Matutina

Nombramientos presidenciales para su ratificación

Cristina Planter Riebeling

Actualmente funge como encargada de la Subsecretaría para América del Norte y directora general de Estrategia Diplomática desde agosto de 2021. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano, con experiencia en organismos regionales y asuntos especiales. Posee estudios en Relaciones Internacionales y una maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Roberto Lazzeri Montaño

Ha sido propuesto como embajador en Estados Unidos. Dirige actualmente Nacional Financiera y Bancomext. En la Secretaría de Hacienda ocupó cargos como jefe de la Oficina de Coordinación y director de Deuda Pública. Es economista de formación.

Pedro Blanco Pérez

Es candidato para la embajada en India. Destaca su reciente labor como jefe de la Oficina de Representación en Palestina y su paso por embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Corea, Singapur y el consulado en Albuquerque.

Alicia Buenrostro Massieu

Ha sido seleccionada para Países Bajos. Desde 2021 es Representante Permanente Alterna ante la ONU en Nueva York. Ha trabajado en embajadas de Reino Unido, Estados Unidos y España, y fue cónsul en Hong Kong y embajadora en Austria. Es licenciada en Relaciones Internacionales.

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