Desde Europa Noroña defiende a José Ramón de críticas por lujos: “No está haciendo política”

El senador de Morena aseguró que los señalamientos surgen a partir del “odio” que la oposición le tiene al expresidente Andrés Manuel López Obrador

Captan a José Ramón López Beltrán en tiendas de lujo. (X/@vampipe)

La tarde de este viernes, 26 de diciembre de 2025, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, defendió al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, luego de que fuera captado saliendo de una tienda Loro Piana en Houston, Texas, portando una bolsa de Hermès:

¿Qué nivel de odio le tienen al compañero presidente López Obrador? No lo van a perdonar nunca que los haya derrotado de manera tan contundente”.

Cabe destacar que el legislador vacaciona en Europa y fue a través de una transmisión en vivo donde realizó los comentarios al respecto del debate sobre la “austeridad” que no muestran los hijos del exmandatario, asegurando que “mucho del odio que le tienen lo encaminan a sus hijos, a sus seres queridos”.

El senador de Morena habló solo cosas buenas de López Beltrán: “yo le tengo estima. es un muy buen compañero, es un buen ser humano y él no está haciendo política, o sea, él no está buscando un cargo... Tiene ya 7 años fuera de toda actividad política”.

Hijo de AMLO no debe “rendir cuentas” a nadie

Aunque las criticas y señalamientos contra el hijo de AMLO recaen principalmente en lo predicado por Morena y su fundador, “la austeridad”, el senador morenista dio detalles sobre la vida de López Beltrán desde 2018:

“Desde que llegó el compañero presidente López Obrador a la presidencia de la República, está dedicado a otras cosas. Se casó, se fue a vivir a Estados Unidos, a Houston y este y allá está la mayor parte del tiempo y lo acaban de tomar saliendo de una tienda”.

Noroña defendió a José Ramón
Noroña defendió a José Ramón López Beltrán por señalamientos que recriminan los lujos del hijo del expresidente AMLO. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

Pese a que los hijos de AMLO saltaron a la escena pública desde que su padre estaba en campaña para la presidencia de México, Noroña aseguró que López Beltrán no está obligado a “rendir cuentas”, ya que “él no ha tenido ningún cargo público, ni busca ningún cargo público, ni está en la actividad pública”.

“Si su ingreso lo permite”, justifica Noroña a José Ramón López Beltrán

“Aunque tuviera una responsabilidad pública, si su ingreso le permite comprar lo que se compre, pues que lo haga. Este, pero ni siquiera es el caso. No es un funcionario público, no es un político activo, no es un miembro del movimiento que esté haciendo política”, comentó Noroña, agregando que el principal problema por el que es criticado López Beltrán es el vinculo que tiene con su padre, el expresidente de México.

Noroña aseguró que también hay un tema de “racismo y clasismo” y que él es ejemplo de esta situación, luego de ser señalado por lujos como su casa en Tepoztlán, Morelos, o sus múltiples viajes, arremetiendo también contra Morena, “el propio movimiento ha abierto la puerta eso”.

Estos son cinco escándalos de Noroña, senador de Morena

  1. Adquisición de una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Se reveló que compró una propiedad en una zona de tierras comunales protegidas, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de la compra y su congruencia con la austeridad que promueve su partido.
  2. Uso de vuelos privados y viajes en primera clase. Fue señalado por utilizar aviones privados y viajar en primera clase durante giras políticas, lo que contrastó con discursos de austeridad de Morena.
  3. Enfrentamiento físico con Alejandro “Alito” Moreno. En agosto de 2025, protagonizó una pelea con el dirigente nacional del PRI en el Senado, que incluyó empujones y manotazos y dejó a un camarógrafo lesionado.
  4. Vacaciona en Europa. El senador de Morena anunció un viaje a Europa tras terminar los trabajos legislativos en el Senado de la República.

