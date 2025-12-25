México

Captan a José Ramón López Beltrán de compras en Loro Piana y con bolsa de Hermès

El video reavivó el debate en redes sociales sobre el estilo de vida de la familia de AMLO

José Ramón López Beltrán de
José Ramón López Beltrán de compras en Houston. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue grabado en video mientras salía de una tienda Loro Piana en Houston, Texas, portando una bolsa de Hermès, una de las firmas más exclusivas del mundo del lujo.

El material fue compartido en la red social X por el usuario Vampipe, quien dio a conocer las imágenes que muestran a López Beltrán durante una jornada de compras en una de las zonas comerciales más exclusivas de Estados Unidos.

La escena difundida por Vampipe muestra a José Ramón López Beltrán vestido con una sudadera negra, saliendo con varias bolsas de compra, entre ellas una de Hermès.

“Aquí @_JRLB_ saliendo de Loro Piana (la cima del Quiet Luxory) en Houston con su bolsa Hermès. ¡Feliz Navidad, baquetón!“, se lee en el post.

El hecho no solo llamó la atención por la presencia del hijo del exmandatario mexicano, sino también por la relevancia de las marcas involucradas.

Captan a José Ramón López Beltrán en tiendas de lujo. (X/@vampipe)

Loro Piana es considerada la expresión más refinada del llamado “quiet luxury” o lujo silencioso. Fundada en Italia en 1924 por Pietro Loro Piana, la firma se ha especializado en la producción de prendas de cachemira, lana merino, vicuña y fibras naturales ultra-finas. La marca prioriza la calidad, la artesanía y la discreción, evitando logotipos visibles y ostentación.

Los precios de Loro Piana ilustran el nivel del segmento al que pertenece. Un suéter de cachemira puede superar los 28,000 pesos mexicanos, mientras que abrigos o piezas de edición limitada pueden alcanzar los 600,000 pesos o más. Los accesorios, como bufandas o cinturones, se sitúan en rangos de 10,000 a 20,000 pesos, y los pantalones y camisas tampoco bajan de los cinco dígitos.

Por otro lado, la bolsa que portaba López Beltrán pertenece a Hermès, firma francesa que representa el lujo tradicional, patrimonial y elitista. Cada pieza, especialmente las bolsas, es elaborada por un solo artesano en procesos manuales y con materiales seleccionados. La producción es limitada y el acceso restringido, lo que eleva el valor de cada artículo. Muchas de sus piezas mantienen o aumentan su valor con el tiempo, y la marca supera en exclusividad a otras casas como Louis Vuitton, Gucci o Prada.

Lejos de la austeridad de AMLO

El hijo mayor del presidente
El hijo mayor del presidente le dedicó una emotiva despedida a Díaz de ceder el cargo | Foto: Facebook José Ramón López Beltrán

La presencia de José Ramón López Beltrán en tiendas de lujo ha provocado reacciones en redes sociales, donde se discute la congruencia entre el estilo de vida de los hijos del expresidente y el discurso de austeridad que marcó la administración de AMLO.

En meses recientes, también se difundieron imágenes de su hermano Andy López Beltrán en tiendas de marcas de lujo durante un viaje a Japón.

Hasta ahora, José Ramón López Beltrán no ha hecho declaraciones públicas sobre el episodio, pero en el clip se observa que sí se dio cuenta de que estaba siendo grabado.

