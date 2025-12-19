México

Gerardo Fernández Noroña inicia vacaciones en Europa pese a llamado de “cero lujos” de Claudia Sheinbaum

El senador de Morena aseguró que alcanzaría a Adán Augusto López, sin precisar el país europeo ni sus actividades

El senador morenista dijo que su dinero es producto de su trabajo, por lo que si quiere gastarlo como quiera, no debe haber problema |Crédito: X @CarlosTorresF_

Gerardo Fernández Noroña aseguró luego del termino de las actividades legislativas en el Senado de la República que se iría a Europa, cabe destacar que a través de una transmisión en vivo en Facebook y YouTube el legislador de Morena admitió estar esperando un vuelo el pasado 15 de diciembre de 2025.

En su video, el senador comentó que se encontraría con el coordinador de su bancada, Adán Augusto López: “Voy a Europa. Ahí está ya. Ahí está ya Adán... Yo creo que y no les digo todavía dónde”.

Pese a que el legislador Morenista no comentó el tiempo que estaría fuera del país, sí precisó que estaría “algunas semanas fuera”, agregó que debido a las tensiones de los últimos días “ni siquiera he tenido tiempo de sentirme contento o excitado por el viaje”.

Ricardo Monreal admitió que escándalos sobre “lujos” afectan la imagen de Morena

El día de ayer, 18 de diciembre de 2025, el diputado Ricardo Monreal aseguró que el tema de la poca austeridad por parte de algunas figuras destacadas de Morena les ha afectado:

"Eso nos ha desgastado... somos un escaparate transparente y una vitrina los políticos actuales. Ya nadie se escapa. Por eso, nuestro comportamiento debe de ser, si no ejemplar,sí debe de ser un comportamiento que no vulnere los principios de Morena“.

Los senadores Gerardo Fernández Noroña
Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López comenzarían vacaciones en Europa. (Foto: Cuartoscuro)

Las acciones individuales, en particular aquellas vinculadas a excesos o privilegios, influyen de manera directa en la imagen pública de Morena y potencian las objeciones de la oposición, reconoció el legislador.

El diputado Monreal fue enfático en cuanto que “cualquier comportamiento indebido, conducta ilícita, un exceso o lujos innecesarios sí afecta a la imagen de Morena... Nuestros adversarios toman eso como pretexto para impugnar nuestra acción”.

Sheinbaum reafirmó mensaje de “austeridad” en celebración de la 4T

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México,envió un mensaje contundente en cuanto a la “austeridad” durante su gobierno, ya que este tema ha generado distintas polémicas, no solo con Noroña, sino con políticos como Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Andrés Manuel López Beltrán:

“La Austeridad Republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo”.

El senador de Morena lucía distraído mientras los morenistas gritaban e intentaban saludar a la presidenta Claudia Sheinbaum. (Redes sociales)

La presidenta remarcó la importancia de conceptos como la “moral” y la “ética”, sosteniendo que estos principios tendrían que incidir en la vida privada de los políticos, en oposición a lo expresado por figuras como el senador Noroña:

“En nuestro país,donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la Vida Pública de la Nación”.

Datos relevantes sobre Noroña y su viaje a Europa, además de la “austeridad” reafirmada por Sheinbaum y Morena

  1. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, anunció que iría a Europa tras terminar las actividades en el Senado, sin dar detalles claros sobre su destino ni tiempo de estancia.
  2. Noroña dijo que el viaje duraría algunas semanas, agregó que alcanzaría a Adán Augusto López.
  3. Ricardo Monreal, diputado de Morena, reconoció que los escándalos sobre posibles lujos dañan la imagen pública del partido.
  4. Monreal afirmó que acciones individuales con excesos o privilegios afectan la percepción de Morena y son usadas en su contra por la oposición.
  5. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reiteró que la austeridad debe ser una regla para los políticos, quienes no deben vivir con privilegios ni lujos.

Encuesta revela quién es el

Netflix México: Estas son las

Euro: cotización de cierre hoy

Sheinbaum entrega trenes de pavimentación

Valor de cierre del dólar
La Reserva: la película que

Encuesta revela quién es el

Tigres ajusta su plantel tras

