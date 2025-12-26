México

Receta fácil de ensalada de betabel para Año Nuevo y sus beneficios

Uno de los beneficios destacados de esta ensalada es su aporte calórico moderado

Uno de los beneficios destacados de esta ensalada es su aporte calórico moderado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de betabel navideña ocupa un lugar especial en las celebraciones de México y otras regiones de Latinoamérica por su sabor, colorido y valor nutricional. Este platillo combina ingredientes que aportan una variedad de beneficios a la salud y se integra fácilmente en la mesa festiva durante diciembre.

La base de la receta es el betabel, conocido también como remolacha, una raíz que destaca por su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales. El betabel contiene betalaínas, pigmentos naturales responsables de su color rojizo, que favorecen la protección celular frente a los radicales libres. Además, este vegetal aporta fibra dietética, que facilita la digestión y contribuye al bienestar intestinal.

Entre los principales nutrientes del betabel se encuentran la vitamina C, el ácido fólico, el potasio y el hierro. La vitamina C interviene en el fortalecimiento del sistema inmunológico, mientras que el ácido fólico resulta esencial para la producción de células nuevas. El potasio ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos corporales y el hierro interviene en la formación de hemoglobina.

Durante las celebraciones decembrinas, las mesas mexicanas incorporan un postre colorido y saludable que aporta fibra, vitaminas y minerales esenciales para el bienestar. (Foto: Imagen ilustrativa)

La ensalada de betabel navideña suele agregarse a la dieta durante la temporada decembrina, ya sea en en Navidad o Año Nuevo, cuando las familias buscan platillos que combinen sabor, tradición y equilibrio nutricional. Además del betabel, la receta tradicional incluye manzana, naranja, plátano, cacahuates y, en ocasiones, piña, todos ellos frutos que aportan vitaminas, minerales y fibra. El contraste de sabores dulces y cítricos, junto a la textura crujiente de la manzana y la suavidad del plátano, genera una experiencia gustativa variada que enriquece la comida navideña.

Uno de los beneficios destacados de esta ensalada es su aporte calórico moderado. Al estar compuesta principalmente por frutas y verduras frescas, resulta ligera y adecuada para quienes desean cuidar su alimentación sin dejar de disfrutar de los platillos típicos de la temporada. Además, la inclusión de frutas como la naranja y la piña aumenta la cantidad de vitamina C, que ayuda a fortalecer las defensas durante los meses fríos.

Este fresco platillo también resalta por su versatilidad. Puede servirse frío o a temperatura ambiente, como entrada, acompañamiento o postre. Su preparación sencilla la convierte en una alternativa práctica para reuniones familiares y permite adaptaciones según las preferencias de cada hogar, agregando frutos secos como cacahuates o nueces, que aportan grasas saludables y proteínas vegetales.

Este platillo fusiona ingredientes de temporada, frutas frescas y frutos secos, ofreciendo beneficios nutricionales que acompañan la convivencia familiar y refuerzan las defensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de ingredientes naturales y frescos en la ensalada de betabel navideña favorece el consumo de productos de temporada, lo que puede contribuir a una alimentación más sostenible y económica. El betabel y las frutas que la componen suelen encontrarse en su mejor momento durante el invierno, lo que garantiza un sabor óptimo y un costo accesible en el mercado.

Receta tradicional de ensalada de betabel navideña

Ingredientes:

  • 3 betabeles
  • 2 manzanas
  • 2 plátanos
  • 2 naranjas
  • cachuates y/o nueces
  • media piña
  • 1 taza de juego de naranja natural

Método de preparación:

  1. Cocer 3 betabeles medianos en agua hasta que estén suaves, pelar y cortar en cubos pequeños.
  2. Pelar y picar 2 manzanas en cubos.
  3. Pelar 2 plátanos y cortarlos en rebanadas.
  4. Pelar y picar 2 naranjas, retirando las semillas.
  5. Agregar media taza de piña en cubos (opcional).
  6. Mezclar todos los ingredientes en un recipiente grande.
  7. Añadir media taza de cacahuates o nueces (opcional).
  8. Incorporar el jugo de una naranja para dar frescura.
  9. Revolver con cuidado hasta integrar todo.
  10. Refrigerar por al menos una hora antes de servir.

