Mariana Echeverría revela secretos del programa Me Caigo de Risa tras controversias con Faisy

El reciente video de una dinámica familiar difundido por la conductora generó comparaciones con el programa, provocando que ella explicara la procedencia de varias actividades vistas en televisión

Mariana Echeverría compartió en redes
Mariana Echeverría compartió en redes sociales un juego familiar realizado durante la cena navideña, generando comentarios sobre Me caigo de risa. (Foto: Instagram/@marianaecheve)
Mariana Echeverría volvió a acaparar la atención de las redes sociales al dar a conocer una de las dinámicas que realizó durante la cena navideña, acción que desató comentarios sobre el programa Me caigo de risa.

"Un gran juego para disfrutar en familia, lo puse en cámara rápida porque éramos muchos y aparte tuve que quitar a varios menores de edad, pero está padrísimo. Para que lo jueguen", escribió en la publicación.

La conductora tuvo que aclarar el origen de los juegos que se realizan en el programa conducido por Faisy. Crédito: Facebook: Mariana Echeverría

Cabe recordar que desde su participación en La Casa de los Famosos México no ha vuelto a ser parte de algún proyecto televisivo, incluso dejó de ser parte de ‘La familia disfuncional’.

Mariana Echeverría revela secretos de Me caigo de risa

En medio de las celebraciones decembrinas, la presentadora compartió en sus cuentas personales un video en el que se observa uno de los juegos que realizó en la cena de Navidad.

El breve clip se propagó rápidamente, por lo que algunos internautas y seguidores de Me caigo de risa mencionaron que la dinámica era la misma a una del programa.

Mariana Echeverría enfrenta nuevas críticas
Mariana Echeverría enfrenta nuevas críticas por publicación navideña. (Vix)

Ante la ola de comentarios que comenzó a recibir, Echeverría decidió romper el silencio y aclarar el origen de los juegos que se organizan en la producción de Televisa.

“El juego lo saqué de redes, y ahí les va, muchos juegos del programa son sacados de redes o de otros programas de TV (algunos adaptados), así que no se claven. Ni siquiera sabía que lo tenían ahí”, explicó en una de sus historias.

Pese a que la ex habitante de La Casa de los Famosos México no hizo alusión a ninguno de los integrantes de ‘La familia disfuncional’, su mensaje generó revuelo ante la confesión.

Aseguran que la conductora extraña ser parte de “La familia disfuncional”

A través de Facebook, donde dio a conocer el video completo de la dinámica, diversos usuarios aseguraron que Mariana Echeverría extraña ser parte de Me caigo de risa. Algunos de los comentarios que se pueden leer son:

  • Di que extrañas Me caigo de risa sin decir que extrañas Me caigo de risa.
  • Ya verán haré mi propio Me caigo de risa con juegos de azar.
  • Con otra cara en los juegos de Faisy.
  • Los de Me caigo de risa los sacan de TikTok, así que no se ataquen.
  • Tipo esa historia ya se contó. Neta nada es nuevo en redes.
Usuarios aseguran que Mariana Echeverría
Usuarios aseguran que Mariana Echeverría extraña ser parte de Me caigo de risa. (Twitter/@faisynights)

¿Mariana Echeverría no regresó a Me Caigo de Risa por Faisy?

La relación profesional y personal entre Mariana Echeverría y Faisy se fracturó profundamente. La conductora denunció públicamente actitudes machistas y un trato humillante de su ex compañero, lo que agravó el distanciamiento.

Por su parte, Faisy señaló que “cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse” y dejó clara su decisión de no continuar trabajando con ella ni en MCDR ni en otros proyectos.

Sin embargo, otros miembros del programa, como Gaby Platas, afirmaron que la decisión de regresar o no a Mariana Echeverría es de la producción y no del elenco.

