Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

La dinámica ‘De rebote’ genera un momento viral al recordar a Mariana Echeverría en pleno foro de Me Caigo de Risa. (@faisirrito, @marecheve)

La edición más reciente de Me Caigo de Risa se convirtió en tema de conversación después de que Mariana Echeverría volviera a estar presente, aunque solo de manera simbólica en una de las dinámicas del programa.

La inesperada mención de la exintegrante del elenco generó una reacción espontánea entre los participantes, especialmente del conductor Faisy y el resto de la Familia Disfuncional.

En el marco de un episodio especial motivado por el 11:11, Faisy alentó a los integrantes a compartir buenos deseos. Ricardo Fastlicht, uno de los miembros con mayor trayectoria, dedicó un mensaje dirigido a los compañeros más longevos.

“Continuamos con un programa muy especial y para seguir con esta buena vibra, Ricardo Fastlicht, el hermano mayor de esta familia disfuncional, después de Gaby Platas, nos comparte los deseos que preparó para otros de nuestros compañeros más longevos, desde la temporada número uno, Ricardo Margaleff”, expresó.

La referencia a Mariana Echeverría demuestra la permanencia de su recuerdo entre los seguidores y excompañeros del programa. (Foto: @faisirrito, @marianaecheve, Instagram)

La intervención de Fastlicht incluyó una dedicatoria a Ricardo Margaleff, quien recientemente amplió su familia. “Hermano mío, te deseo que tu proyecto más importante, que es tu familia, siga creciendo llena de bendiciones y que sigan construyendo esto que es lo más importante para ti. Te deseo lo mejor”, comentó, por lo que el ambiente se tornó emotivo entre el equipo y la producción.

Mariana Echeverría es recordada en Me Caigo de Risa

Más adelante, Faisy impulsó la dinámica titulada ‘De rebote’, donde los participantes debieron mencionar nombres de actrices mexicanas en un periodo definido y bajo una regla específica: lanzar una pelota que debía rebotar antes de cada respuesta.

El reto fue iniciado por Caro y Poncho Borbolla. En ese intercambio de respuestas apareció el momento que atrajo la atención de la audiencia.

El episodio especial de Me Caigo de Risa destaca la importancia de los exintegrantes en la memoria colectiva del programa. (Fotos: Televisa/ Instagram)

Caro mencionó a “Mariana”, y Poncho Borbolla completó con el apellido “Echeverría”, aludiendo directamente a la exintegrante de la Familia Disfuncional. Faisy respondió de inmediato con humor y entusiasmo: “Puntos al doble”, lo que desató la alegría en el foro, de acuerdo con lo reportado por Las Estrellas.

La referencia a Mariana Echeverría dentro del programa, aunque indirecta, reafirmó el lugar especial que ocupó en el formato y el afecto que aún recibe por parte de sus excompañeros. Además, dejó en evidencia de la permanencia del recuerdo de la conductora dentro de uno de los programas más consolidados.