Mariana Echeverría ofrece 10 mil pesos a la persona que le demuestre que escondía la comida en La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría niega haber jugado como Dalílah Polanco. (IG: @marianaecheve)

En medio de la euforia de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría sorprendió al reaparecer en sus redes sociales recordando su participación en el reality show.

El motivo por el que la conductora decidió retomar el tema fueron las comparaciones con Dalílah Polanco, actual concursante de La Casa de los Famosos.

A través de sus historias de Instagram, Echeverría se pronunció ante la lluvia de mensajes que le están llegando en relación a la actriz de “La Familia P. Luche”; y aunque aseguró que es un tema cerrado, sorprendió al lanzar un reto.

Mariana Echeverría causó polémica con los mangos en La Casa de los Famosos México.

Mariana Echeverría ofrece 10 mil pesos a la persona que le demuestre que escondía la comida en LCDLFMX

De acuerdo con la exintegrante de “Me caigo de risa”, su molestia surge a raíz de los constantes mensajes con el nombre de "Polanco Echeverría", pues asegura que su manera de jugar nunca fue escondiendo la comida.

“Que equivocados están, yo lo que hacía era optimizar y repartir la comida”, explicó.

Posteriormente, lanzó un inesperado reto a los internautas, principalmente para todos aquellos que la comparan con Dalílah Polanco.

“A la persona que encuentre un video en que yo esté escondiendo la comida, no poniéndola en la alacena para optimizarla y repartirla en los días, escondiendo la comida, le voy a dar 10 mil pesos en efectivo. Si ven algún video en que yo esté escondiendo la comida”, comentó.

Ante su seguridad, la presentadora aseguró que ese capítulo ya había sido superado, pero considera que las personas están equivocadas. Sin embargo, aclaró que ese juego sí debería ser mostrado en los programas, pues durante su temporada la atacaron por cosas similares.

“Ellos sí están escondiendo la comida, así que no hay comparaciones, y así como me funaron a mí en ¡Cuéntamelo Ya!, a ver, eso sí es esconder. De broma en broma, por menos hacían más rollo", sentenció.

Por qué Dalílah Polanco está siendo comparada con Mariana Echeverría

En días recientes, Polanco tomó la decisión de esconder dos frascos de crema de avellana, ya que es un alimento que consumen mucho Aldo de Nigris y Aarón Mercury.

De acuerdo con la actriz, la razón por la que escondió los alimentos fue por una broma que hicieron en el baño la casa, la cual no consideró correcta; sin embargo, su actitud ya está causando gran debate entre los televidentes.