Hermana de Yolanda Andrade responde a las acusaciones sobre haber privado de su libertad a la conductora

En medio de rumores, la presentadora de “Montse & Joe” rompió el silencio y habló por primera vez de su estado de salud

En días pasados, se acusó a Marilé Andrade de privar de su libertad a Yolanda Andrade. (Instagram/ @marilemx)

En medio de las celebraciones de Navidad, Marilé Andrade decidió romper el silencio sobre las acusaciones en su contra en las que se asegura que privó de su libertad a Yolanda Andrade tras salir del hospital.

Cabe recordar que a principios de diciembre, la conductora de Montse & Joe encendió las alarmas luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada. En ese entonces, el periodista Jorge Carbajal aseguró que su estado de salud había empeorado.

La actriz compartió un mensaje navideño Crédito:IG: @yolandaamor

Yolanda Andrade sale del hospital, pero crecen los señalamientos contra su hermana

Poco tiempo después de que la noticia sobre su hospitalización se propagó rápidamente, la presentadora de 53 años informó a través de sus redes sociales que había sido dada de alta.

Asimismo, expresó sus agradecimientos a las personas que han estado al pendiente de su salud y le han dedicado oraciones durante el proceso.

“Quiero agradecerles de todo corazón que están al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa”, expresó junto a una imagen de la Basílica de Guadalupe.

Por otra parte, señaló que cualquier noticia relacionada con su estado de salud se dará a conocer por medio de sus cuentas oficiales, mientras tanto envió sus mejores deseos para 2026.

La actriz y conductora agradeció las oraciones que sus seguidores le han dedicado. (Captura de pantalla)

Pese a que Yolanda Andrade fue clara al abordar sus problemas de salud, comenzaron a surgir rumores en los que se señalaba a su hermana Marilé, y a su novio, Sergio Araiza, como responsables de mantenerla incomunicada.

Marilé Andrade pide dejar de difundir rumores sobre la relación que mantiene con su hermana

En vísperas de Navidad, la presentadora mexicana compartió un nuevo mensaje para sus seguidores acompañada por su hermana y su pareja, quienes aprovecharon el momento para frenar los rumores en su contra.

“Les pido a los medios de comunicación que sean responsables con lo que dicen, estamos disfrutando la vida de mi hermana, estamos muy felices. Nunca habíamos estado tan unidos porque es súper Grinch”, dijo en relación a Yolanda.

Hermana de Yolanda Andrade asegura estar disfrutando de las fiestas decembrinas junto a su hermana pese a señalamientos en su contra.

Por su parte, Sergio Araiza, acusado de ser la principal persona en mantener incomunicada a la presentadora, también dirigió unas breves palabras para los internautas.

“Dejen de perseguir la nota, lo único es que estamos en familia. Este momento es para festejar, para reunirnos”, sentenció.

Yolanda Andrade asegura que podría ser su última Navidad

En el mismo video, la también actriz agradeció el cariño y acompañamiento que le ha brindado su hermana y su cuñado; sin embargo, preocupó a sus seguidores al comentar que podría ser su última Navidad.

“Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán mis bendiciones siempre. Los quiero mucho. Quizás sea mi última Navidad, así es que no se les olvide nunca jamás que los amo”, concluyó.

Reportan ataque con explosivos en

Gobierno anuncia construcción de hospital

David Picasso vs Naoya Inoue:

Dólar sigue sin recuperarse frente

¿Contingencia ambiental en CDMX? La
Reportan ataque con explosivos en

Prime Video México: Estas son

David Picasso vs Naoya Inoue:

