“Quizás sea mi última Navidad”: Yolanda Andrade reaparece tras hospitalización

La conductora compartió un video que prendió las alarmas entre sus seguidores

(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales tras los rumores que se desataron sobre su estado de salud.

La conductora publicó un video en su cuenta de Instagram con motivo de las fiestas decembrinas; confesó que no acostumbra celebrar Navidad, pero este año hizo una excepción por sus seres queridos.

“Querido público conocedor, estén donde estén mis mejores deseos de corazón. Ustedes saben que yo soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos”, comenzó.

La actriz compartió un mensaje navideño Crédito:IG: @yolandaamor

La también actriz agradeció a su hermana Marilé y su cuñado por organizar la cena de Nochebuena y compartió un mensaje muy especial para sus paisanos de Culiacán.

“Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán mis bendiciones siempre. Los quiero mucho”, dijo.

“Quizás sea mi última Navidad”: Yolanda Andrade

La conductora concluyó su video con una frase que revivió los rumores sobre el padecimiento que enfrenta desde hace aproximadamente dos años y que ha mermado su salud en las últimas semanas.

La actriz compartió una probadita de su celebración navideña. Crédito:. IG: @yolandaamor

“Feliz navidad. Besos mi querido Culiacán, mi público conocedor, que no se les olvide que los amo. Quizás esta sea mi última Navidad, así es que, que no se les olvide nunca jamás que los amo. Y a ustedes también", dijo.

Las palabras de Yolanda Andrade retumbaron en redes sociales y varios de sus seguidores externaron su preocupación por su estado de salud; no obstante, otros aprovecharon para desearle felices fiestas y pedir por su pronta recuperación.

Yolanda Andrade comparte conmovedor video de su mamá

Eso no fue todo, horas después la presentadora compartió una probadita de su celebración navideña y presumió cómo se la estaba pasando con su madre, la señora Rafaela.

(Unicable/Youtube)
(Unicable/Youtube)

Montserrat Oliver habla sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Días antes de que surgieran los rumores sobre una supuesta recaída de Yolanda Andrade y hospitalización, Montserrat Oliver anunció que su amiga y co-anfitriona del programa “Montse&Joe” se ausentaría por unos días debido a que no se sentía bien.

“Qué gusto estar con ustedes otra vez. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Joe, como ya ven, pues no pudo venir, iba a venir, tenía toda la voluntad, pero otra vez no se sintió bien. Te mandamos un beso, Joe, te queremos mucho, mucho”, dijo en una transmisión en vivo del programa.

La conductora no compartió más información al respecto. Cabe recordar que hace unas semanas Yolanda Andrade dio a conocer que recibió un diagnóstico alarmante sobre su padecimiento, pero no ha revelado de qué se trata.

