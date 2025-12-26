Yolanda Andrade revela su diagnóstico y habla por primera vez de él: “Ha sido un año muy pesado para mí”

Yolanda Andrade enfrenta complicaciones relacionadas con su estado de salud (Infobae - Jovani Pérez)

La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade compartió en sus redes sociales una actualización sobre su estado de salud y reveló el diagnóstico médico que ha cambiado por completo su día a día.

La noticia fue difundida a través de su cuenta de Instagram, donde Andrade se dirigió a sus seguidores con palabras llenas de honestidad respecto a los retos que ha enfrentado recientemente.

Las palabras de Yolanda Andrade sobre su diagnóstico

En un video publicado este 26 de diciembre, Yolanda Andrade expresó:

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos".

La conductora comentó que su intención al compartir este mensaje era acompañar a otras personas que enfrentan la misma condición.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste”, dijo Andrade.

Yolanda Andrade continúa con problemas de salud (Infobae México- Jovani Pérez)

Destacó la naturaleza fluctuante de su estado:

“Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas.”

Andrade también agradeció el apoyo recibido:

“Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor."

Yolanda Andrade enfrenta problemas de salud (Infobae México- Jovani Pérez)

Además, relató detalles de su hospitalización reciente: “Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque me pusieron un CPV nuevo, porque mis venidas ya no podían más. Y porque ahora me ponen el suero y la medicina. Tengo un enfermero de lujo, se llama Rolando y es mi hermano. Y estoy feliz de ver a mi familia acá, a visitarme.”

¿Qué es ELA?

De acuerdo con información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad de tipo neuromuscular, progresiva y degenerativa.

También conocida como la “enfermedad de Lou Gehrig” o enfermedad de la neurona motora, afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida gradual de la capacidad para controlar los músculos voluntarios.

El consejo señala que, aunque la enfermedad puede presentar síntomas variables, los más frecuentes incluyen dificultad para caminar, debilidad en extremidades, calambres, balbuceo y dificultad al tragar.

En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

El avance de la enfermedad puede llevar a una parálisis total, aunque la sensibilidad y la inteligencia permanecen intactas.

CONADIS detalla que en el 95% de los casos la enfermedad es esporádica y que sólo un 5% es hereditaria.

La esperanza de vida promedio tras el diagnóstico varía de dos a cinco años, aunque algunos pacientes pueden superar este periodo.

Existen dos tipos principales: la ELA bulbar, que afecta principalmente el habla y la deglución, y la ELA medular o espinal, que se manifiesta en la pérdida de fuerza en extremidades. El pronóstico varía según el tipo y la velocidad de avance de la enfermedad.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

¿Qué pasó recientemente con Yolanda?

Hace unos días, Yolanda Andrade agradeció a sus seguidores el apoyo recibido tras su ingreso al hospital.

Carbajal relató que la actriz le envió un audio para agradecer el apoyo, aunque no lo difundió por el estado de salud en que se encontraba su voz.

El periodista aseguró que el estado de Andrade había empeorado antes de su hospitalización, y destacó la importancia de la solidaridad recibida por la conductora.