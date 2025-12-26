México

Yolanda Andrade revela su diagnóstico y habla por primera vez de él: “Ha sido un año muy pesado para mí”

La conductora mexicana rompió el silencio sobre su salud y compartió con sus seguidores el difícil proceso que enfrenta junto a su familia

Guardar
Yolanda Andrade enfrenta complicaciones relacionadas
Yolanda Andrade enfrenta complicaciones relacionadas con su estado de salud (Infobae - Jovani Pérez)

La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade compartió en sus redes sociales una actualización sobre su estado de salud y reveló el diagnóstico médico que ha cambiado por completo su día a día.

La noticia fue difundida a través de su cuenta de Instagram, donde Andrade se dirigió a sus seguidores con palabras llenas de honestidad respecto a los retos que ha enfrentado recientemente.

Las palabras de Yolanda Andrade sobre su diagnóstico

En un video publicado este 26 de diciembre, Yolanda Andrade expresó:

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos".

La conductora comentó que su intención al compartir este mensaje era acompañar a otras personas que enfrentan la misma condición.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste”, dijo Andrade.

Yolanda Andrade continúa con problemas
Yolanda Andrade continúa con problemas de salud (Infobae México- Jovani Pérez)

Destacó la naturaleza fluctuante de su estado:

“Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas.”

Andrade también agradeció el apoyo recibido:

“Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor."

Yolanda Andrade enfrenta problemas de
Yolanda Andrade enfrenta problemas de salud (Infobae México- Jovani Pérez)

Además, relató detalles de su hospitalización reciente: “Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque me pusieron un CPV nuevo, porque mis venidas ya no podían más. Y porque ahora me ponen el suero y la medicina. Tengo un enfermero de lujo, se llama Rolando y es mi hermano. Y estoy feliz de ver a mi familia acá, a visitarme.”

¿Qué es ELA?

De acuerdo con información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad de tipo neuromuscular, progresiva y degenerativa.

También conocida como la “enfermedad de Lou Gehrig” o enfermedad de la neurona motora, afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida gradual de la capacidad para controlar los músculos voluntarios.

El consejo señala que, aunque la enfermedad puede presentar síntomas variables, los más frecuentes incluyen dificultad para caminar, debilidad en extremidades, calambres, balbuceo y dificultad al tragar.

En octubre, Yolanda Andrade se
En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

El avance de la enfermedad puede llevar a una parálisis total, aunque la sensibilidad y la inteligencia permanecen intactas.

CONADIS detalla que en el 95% de los casos la enfermedad es esporádica y que sólo un 5% es hereditaria.

La esperanza de vida promedio tras el diagnóstico varía de dos a cinco años, aunque algunos pacientes pueden superar este periodo.

Existen dos tipos principales: la ELA bulbar, que afecta principalmente el habla y la deglución, y la ELA medular o espinal, que se manifiesta en la pérdida de fuerza en extremidades. El pronóstico varía según el tipo y la velocidad de avance de la enfermedad.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

¿Qué pasó recientemente con Yolanda?

Hace unos días, Yolanda Andrade agradeció a sus seguidores el apoyo recibido tras su ingreso al hospital.

Carbajal relató que la actriz le envió un audio para agradecer el apoyo, aunque no lo difundió por el estado de salud en que se encontraba su voz.

El periodista aseguró que el estado de Andrade había empeorado antes de su hospitalización, y destacó la importancia de la solidaridad recibida por la conductora.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeELAEsclerosis Lateral Amiotrófica

Más Noticias

Joven instala una mesa y comparte cena navideña con personas en situación de calle en Tamaulipas

Un gesto solidario en la capital mexicana se volvió viral y devolvió el espíritu navideño a desconocidos

Joven instala una mesa y

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La esperanza de vida de las personas de las personas que padecen ELA es de 3 a 5 años

¿Qué es la Esclerosis Lateral

Taxista que murió en choque San Antonio Abad fue captado cerca de patrullas de la CDMX

Videos previos muestran que estaba alterado en vía pública

Taxista que murió en choque

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Dólar en México hoy 26 de diciembre: así amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar en México hoy 26
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doce hechos que marcaron la

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

¿Qué es la Esclerosis Lateral

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

Muere Jorge Lozano Soriano, creador de ‘Mujer, casos de la vida real’ y amigo cercano de Silvia Pinal

Galilea Montijo celebró una lujosa y romántica Navidad en Dubái con Isaac Moreno: “Gracias por mi sorpresa”

Natalia Súbtil expone que Mila no recibió regalos de Santa mientras pasaba Navidad con Mayer Mori: “Me sentí muy mal”

Chingu Amiga vende comida mexicana en Corea del Sur, pero redes la critican: “Mira esa apropiación cultural”

DEPORTES

Chicote Calderón podría regresar al

Chicote Calderón podría regresar al América rumbo al Clausura 2026

Mercedes Roa, influencer mexicana revela grave diagnóstico tras ser agredida en Francia

Alberto Lati califica como “decepción” la temporada 2025 de Pumas

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 26 de diciembre

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?