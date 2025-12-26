Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Informes oficiales y miembros de seguridad apuntan que "El Panu" es el último jefe de seguridad de los hijos de "El Chapo" Guzmán. (FOTO: DEA).

La noche del domingo 21 de diciembre, Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, jefe de seguridad de la facción de Los Chapitos, fue asesinado en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Reportes indican que el sujeto recibió más de 20 disparos mientras cenaba con su madre y otra mujer en el restaurante Luau, cuando un sujeto con cubrebocas y gorra ingresó al sitio y abrió fuego en su contra.

Según una investigación realizada por la periodista experta en narcotráfico, Anabel Hernández, para su pódcast Narcosistema, este crimen habría sido ordenado por Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave, esto en el contexto de una violenta disputa interna por el control de Sinaloa.

“De acuerdo a la información recabada por Narcosistema, su ejecución fue ordenada por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en el marco de su guerra por la conquista de Sinaloa”, reveló en el capitulo 74 del programa.

"El Chapo Isidro" es considerado el principal líder de los Beltrán Leyva. (FBI)

Entre venganzas y deseos de control: la causa por la que “El Chapo Isidro” habría ordenado el homicidio

Desde el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, las dos facciones que integran la organización criminal comenzaron una guerra en Sinaloa que ha provocado poco más de 2 mil homicidios.

Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán); y Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”, se han enfrentado en Sinaloa desde inicios de septiembre de 2024.

¿Qué trama El Mayito Flaco como respuesta a la traición de Los Chapitos? (Anayeli Tapia/Infobae)

De acuerdo con la periodista, la facción liderada por el “Mayito Flaco” se encuentra debilitada, por lo que el hijo de “El Mayo” se estaría escondiendo en Durango bajo el cobijo de los Cabrera Sarabia, situación que ha provocado que “El Chapo Isidro” se movilice para tomar el control de Sinaloa.

“Ahora es ‘El Chapo Isidro’ con otro grupo de narcos quienes quieren tomar el control de lo que antes era territorio hegemónico del Cártel de Sinaloa e imponer un nuevo orden criminal con la anuencia de altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es ‘El Chapo Isidro’ y compañía quienes tienen asolados a Los chapitos en Culiacán y otros lugares de Sinaloa", afirmó Hernández.

Una amenaza previa que “El Chapo Isidro” estaría cumpliendo

La periodista reveló que Fausto Isidro Meza habría advertido a través de una llamada telefónica a Los Chapitos de abandonar Sinaloa “o morir”, por lo que el asesinato de su jefe de seguridad sería una muestra de que está cumpliendo la amenaza realizada a los hijos de “El Chapo”.

“De acuerdo a las fuentes de información, conocedoras del caso ‚habría sido una célula criminal del narcotraficante apodado ‘El Miñón’, sobrino de Arturo Beltrán Leyva, quien está bajo el mando de Óscar Manuel Gastelum, alias ‘El Músico’, quien habría ejecutado la orden usando sicarios del barrio Bravo de Tepito para eliminar para siempre al ‘Panu’“, detalló.

Fue a misa y a comer... así fueron las últimas horas con vida de "El Panu". (Anayeli Tapia/Infobae)

El trasfondo del asesinato también tendría relación con la reciente ejecución de Pedro Insunza Coronel, alias “El Pichón“, identificado como hombre de segundo nivel dentro de la organización de El Chapo Isidro, ocurrido a finales de noviembre de este año en Sinaloa durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Anabel Hernández también detalló que “El Panu” era un amigo y compadre cercano de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien también fungió como una pieza clave para la expansión y operación del grupo, especialmente en la incursión transnacional del negocio de fentanilo.

“El Panu fue un personaje clave en el ascenso de los hijos de El Chapo Guzmán en el Cártel de Sinaloa, y fue esencial para la incursión transnacional en el negocio de la producción y tráfico de fentanilo”, afirmó.

Su papel se extendía a la coordinación logística, el reclutamiento y entrenamiento criminal de miembros como Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", quien alcanzó notoriedad precisamente por su vínculo con “El Panu”.

Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como El Nini, se encuentra recluido en el MDC de Brooklyn, Nueva York. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

La periodista también señaló que “El Panu”, a pesar de estar entre los narcotraficantes más buscados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ser un objetivo prioritario para autoridades mexicanas, pudo circular la capital del país sin escoltas.

“La información obtenida por Narcosistema es que contaba con protección de altos funcionarios de la policía capitalina", afirmó.

Según las fuentes consultadas por la periodista, la traición podría haber venido desde el círculo policial encargado de su resguardo aquel día: “Habría sido un funcionario de la policía capitalina quien habría dado a los ejecutores la ubicación exacta de ‘El Panu’ a cambio de un soborno de doscientos mil dólares“, aseguró Anabel Hernández.

Este hecho sucedió un día antes del asesinato en Culiacán, Sinaloa, de Alan Gabriel Núñez Herrera, identificado como operador logístico de Los Chapitos.

Los Chapitos han sufrido golpes severos en los últimos tres días. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un día después, las autoridades detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, alias “El Pollo”, líder de la célula de Los Jordan, grupo afín a Los Chapitos.

Asimismo, Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7″, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, también fueron arrestados.