Entre asesinatos y detenciones, Los Chapitos pierden a cinco operadores clave en 72 horas

Los Chapitos han sufrido golpes severos en los últimos tres días. (Anayeli Tapia/Infobae)

La facción de Los Chapitos experimentó en 72 horas la pérdida de cinco de sus operadores más importantes a causa de detenciones y asesinatos ocurridos en distintos puntos del país, lo que evidencia una ofensiva sin precedentes sobre el entorno más cercano de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Los hechos, registrados entre el domingo y el martes, reflejan una crisis interna marcada por traiciones, reacomodos violentos y una presión institucional nunca antes vista.

Golpe 1: Matan a “El Panu” en la CDMX

Fue a misa y a comer... así fueron las últimas horas con vida de "El Panu". (Anayeli Tapia/Infobae)

El domingo por la noche, Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos, fue ejecutado en un restaurante de la Zona Rosa, en la Ciudad de México.

“El Panu”, uno de los hombres más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán y con una recompensa de cuatro millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, fue asesinado con una lluvia de balas.

Según el experto en seguridad David Saucedo, en entrevista con Radio Fórmula, EEUU identificó a un comando enviado por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, como responsable del crimen, esto en medio de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza.

Óscar Balderas, periodista especializado, subrayó en Milenio Televisión que la ejecución no habría sido el resultado de una operación de inteligencia oficial, sino de una traición o filtración desde el círculo más cercano del propio “Panu”.

Golpe 2: Hallan muerto a Alan Gabriel Núñez en Culiacán

Alan Gabriel Núñez Herrera, operador de Los Chapitos, fue hallado sin vida. (DEA)

El lunes, las autoridades localizaron el cuerpo atado y con impactos de bala de Alan Gabriel Núñez Herrera en Culiacán, Sinaloa.

Núñez, operador logístico de Los Chapitos y uno de los fugitivos más buscados por la DEA, estaba vinculado al tráfico de fentanilo y lavado de dinero para la organización; figuraba en el top de prioridades de la agencia estadounidense, con una recompensa de un millón de dólares.

Golpe 3: Capturan a “El Pollo”, líder de Los Jordan

(Captura de pantalla)

El martes, en Mazatlán, Sinaloa, un operativo federal permitió la captura de Carlos Gabriel Reynoso García, alias “El Pollo”, líder de la célula Los Jordan, junto con Jesús Arturo Dávalos Valenzuela.

Reynoso contaba con al menos tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado y se le aseguraron armas, cartuchos, droga y equipos de comunicación.

Los Jordan son un brazo armado vinculado a la facción de Los Chapitos. Operan principalmente en Sinaloa y son señalados por su participación en operaciones de tráfico de drogas, homicidios y tareas logísticas.

Golpe 4: Caen el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo en Zapopan

Los Lindoro, la familia política de Iván Archivaldo Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

También el martes, la caída de Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, marcó el último golpe.

Ambos fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, tras cateos en los que se incautaron drogas, armas, vehículos de alta gama y dinero en efectivo. Los Lindoro eran operadores financieros clave, encargados de la reinversión de utilidades, blanqueo de capitales y búsqueda de nichos para inyectar recursos ilícitos a la economía formal, especialmente en Guadalajara y otros puntos estratégicos.

Consultores como Saucedo subrayan que la familia sigue siendo la base operativa de áreas sensibles en los cárteles: “Los cárteles funcionan como empresas dinásticas. Las áreas más delicadas siempre quedan en manos de familiares políticos o consanguíneos”, por eso, la captura de los Lindoro representa un golpe estructural que va más allá del escándalo mediático.

Traiciones, alianzas y narcopolítica: el trasfondo de la crisis

Chapitos-CJNG vs La Mayiza. (Anayeli Tapia/Infobae)

La secuencia de asesinatos y capturas ha llevado a analistas como Óscar Balderas a plantear dos hipótesis: o Los Chapitos están siendo traicionados desde dentro, o están entregando a sus propios cuadros en aras de una negociación mayor para sobrevivir como facción.

La posibilidad de traición se refuerza por la precisión con que se ubicó a “El Panu”, además de la caída de la familia política del líder de Los Chapitos, apuntando que “no es casualidad”.

“La detención del suegro y cuñado de Iván Archivaldo, además de la traición/asesinato contra “Panu”, no pueden ser casualidad. O Los Chapitos están siendo traicionados a mansalva o están entregando a su gente a cambio de una negociación", dijo en X.

Además, el debilitamiento de Los Chapitos ha obligado a la facción a buscar protección y alianzas fuera de su círculo tradicional. Tanto Balderas como Saucedo coinciden en que la alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que hasta hace poco habría parecido imposible, es hoy una realidad, y son éstos los que finalmente se están beneficiando de los golpes a los hijos de “El Chapo” Guzmán.

El futuro de la organización dependerá de la evolución de estas alianzas, la capacidad de recomposición y la respuesta del Estado.