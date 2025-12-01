Cuáles eran los delitos por los que EEUU buscaba a “El Pichón”, líder del Cártel de Sinaloa asesinado

"El Pichón" era originario de Los Mochis (Especial)

En Sinaloa fue asesinado Pedro Inzunza Coronel, un hombre apodado El Pichón y quien es identificado como un hombre de segundo nivel dentro de un grupo delictivo, dicho sujeto estaba relacionado con Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro.

Además de la neutralización de El Pichón, los agentes de seguridad arrestaron a Adelemo P. H., un hombre apodado Lemu, así como a presunto operador logístico, y Miguel Ángel V. C., identificados como presunto operador logístico y sicario, respectivamente.

Los delitos de “El Pichón”

Registros del Distrito Sur de California muestran la acusación en contra de dos hombres señalados como líderes dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa. Es importante recordar que se trata de la primera acusación de narcoterrorismo en contra de mexicanos.

Pedro "N", alias "El Pichón", narcotraficante abatido tras los operativos realizados por la Marina en Choix, Sinaloa. Crédito: Gabinete de Seguridad.

Ahora bien, los sujetos acusados en California son Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario y/o El de la Silla y su hijo, Pedro Inzunza Coronel. Los registros judiciales indican que padre e hijo colaboraban de manera estrecha para producir y traficar fentanilo.

Incluso se les acusa de liderar de las redes más sofisticadas del mundo en cuestión de producción del opioide. Los registros destacan cateos en Sinaloa que dieron como resultado el aseguramiento de más de una tonelada de fentanilo. Los puntos revisados por las autoridades mexicanas estaban administrados y controlados por los Inzunza.

Se les señala como “líderes clave de la Organización Beltrán Leyva (OBL), una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa, considerada la red de producción de fentanilo más grande del mundo”.

Inzunza Coronel, quien también es apodado Pájaro, era originario de Los Mochis, Sinaloa. A él y a su padre se les acusó de actividades de narcoterrorismo y lavado de dinero, además de liderar la facción de Los Beltrán Leyva.

Por su parte El Chapo Isidro y Sagitario son acusados por EEUU de traficar fentanilo y cocaína. Fue en diciembre de 2023 que los dos hombres mencionados fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro.

Inzunza Noriega nació el 24 de noviembre de 1962 en Sinaloa. Según documentos judiciales inició en actividades del crimen organizado desde la década del 2000, cuando se dedicaba al tráfico de cocaína desde Colombia.

Según los registros oficiales, la rede de Sagitario incluye operaciones en países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y EEUU.

Otros de los sujetos ligados a Sagitario son:

Oscar René González Menéndez , alias Rubio .

Elías Alberto Quirós Benavides.

Daniel Eduardo Bojórquez , alias Chopper .

Javier Alonso Vázquez Sánchez.