Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

Óscar Manuel Gastelum también enfrenta cargos por posesión de armas de fuego y drogas que le darían cadena perpetua

Por Ale Huitron

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Óscar Manuel Gastelum Iribe, alias “El Músico” y uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, fue acusado en la Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago, Estados Unidos, por narcoterrorismo, drogas y posesión de armas de fuego.

De acuerdo con la acusación, Gastelum Iribe supervisó la importación de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas a los Estados Unidos.

Además, se encargó de proporcionar armas de fuego semiautomáticas, lanzagranadas propulsadas por cohetes y artefactos explosivos a los miembros del cártel, así como de sobornar funcionarios y participar en secuestros y asaltos.

El Músico” dirige esta organización criminal en compañía de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y de Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, la cual es identificada una facción del Cártel de Sinaloa por EEUU.

El posible origen del apodo del líder de los Beltrán Leyva

En la más alta esfera
En la más alta esfera de los Beltrán Leyva hay al menos tres narcotraficantes. (OFAC)

En el anuncio de la acusación realizada por la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois en contra de Gastelum Iribe, el fiscal federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, reveló uno de los posibles orígenes del apodo atribuido al narcotraficante sinaloense de 50 años de edad.

“Desde narcocorridos hasta narcoterrorista, El Músico es famoso por escribir sus propias letras, pero su próxima será escrita desde la Oficina de Prisiones”, declaró.

De acuerdo con el fiscal federal, “El Músico” es identificado por escribir sus propias letras para narcocorridos, y en la acusación, citó una de las canciones que sería atribuida al líder de los Beltrán Leyva.

“Como alguna vez presumió El Músico, ‘La vida es curiosa, hoy soy poderoso’, pero pronto su ‘Rancho Querido’ será solo un lejano recuerdo”, señaló el fiscal general Gordon.

La canción atribuida al narcotraficante es El Ayudante, interpretada por Sergio Vega, quien fue asesinado el 26 de junio de 2010 en una carretera de Los Mochis, Sinaloa, cuando sujetos armados le dispararon en varias ocasiones luego de perseguirlo.

(Foto: OFAC)

La canción comienza con la historia de un hombre que fue campesino y que desde niño aprendió a sembrar, pero al crecer tuvo que cambiar su estilo de vida debido a que vivía en la pobreza.

En la segunda estrofa se encuentra una de las líneas citadas por el fiscal general Gordon, en la que continúa la historia diciendo cómo fue su inicio en el narcotráfico.

“Me convertí en traficante

Primero ayudante

De un hombre famoso

Pero cambiaron las cosas

La vida es curiosa

Hoy, soy poderoso“, dice la canción.

Luego de nombrar los estados en los que trabajaba y de afirmar que se fugó de prisión, la canción finaliza con el sitio de origen del hombre que relata su historia. Esta última estrofa contiene la segunda cita retomada por el fiscal de EEUU.

“Cantando ya me despido

Del rancho querido

Que me vio nacer

Ese rancho de la palma

Tengo tantas ganas

De volverlo a ver".

“El Músico” es originario de Sinaloa, y en la canción se menciona a “la Palma”, la cual podría corresponder a la localidad de La Palma, ubicada en Culiacán.

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Por los cargos de narcoterrorismo, drogas y portación de armas de fuego, Óscar Manuel Gastelum Iribe podría enfrentar una sentencia obligatoria de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

El Músico” hasta el momento no se encuentra detenido, sin embargo, cuenta con una orden de aprehensión en su contra, detalló el Departamento de Justicia de EEUU.

