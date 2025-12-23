México

Este sería el papel en la organización de “Los Chapitos” de “El Panu”, presunto hombre asesinado en la Zona Rosa

Óscar Noe Medina es señalado por autoridades estadounidenses como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa

La DEA ofrece cuatro millones de dólares por Óscar Noé Medina González, 'El Panu'. (DEA)

Reportes de medios nacionales y especialistas en temas de seguridad han señalado que el hombre asesinado la noche del 21 de diciembre en el restaurante Luaú podría ser Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, a quien Estados Unidos señala como el principal lugarteniente de “Los Chapitos”.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado que se trate de él, sin embargo, la situación ha causado dudas sobre quién sería la víctima y cuál sería el papel “El Panu” en la organización del Cártel de Sinaloa.

Cuál sería el papel de “El Panu” con ”Los Chapitos"

Óscar Noé Medina González, alias “El Panu” fue señalado por autoridades estadounidenses como el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, además de ser considerado como un líder de alto rango del Cártel de Sinaloa, y responsable directo del aparato de seguridad de Los Chapitos.

Según informes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Medina González tenía bajo su mando a los comandantes regionales encargados de la seguridad en distintas zonas del país, lo que daría a entender que era un tipo de gerente criminal que vigilaba las operaciones de “Los Chapitos”

Los sicarios a su disposición operaban bajo órdenes precisas para proteger las rutas y laboratorios implicados en el tráfico de fentanilo, ejecutar acciones contra rivales y mantener el control territorial.

Este esquema de operación estaba orientado a fortalecer el negocio de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

La DEA y el Departamento de Estado de EEUU han identificado a Óscar Noé Medina González como figura clave en la estructura criminal responsable de la mayor parte del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

Diversos reportes señalan que el lugar de Noe dentro de la organización solamente estaba por detrás de sus jefes, Iván y Alfredo Guzmán Salazar.

Cargos contra “El Panu” en Estados Unidos

El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Medina González y otros integrantes del cártel.

Las imputaciones incluyen participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar y traficar fentanilo, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para lavado de dinero.

De acuerdo con informes, las autoridades norteamericanas consideran que la red de “Los Chapitos” opera con altos niveles de violencia e intimidación para proteger sus intereses.

Recompensa por “El Panu”

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Medina González.

La DEA ofrece recompensa de 4 millones de dólares para quien dé información que conduzca a su arresto. Imagen: Infobae México

La campaña internacional de búsqueda incluye canales de contacto como el correo electrónico ChapitosTips@dea.gov, además de la red de embajadas y consulados estadounidenses.

La posible muerte de “El Panu” en la Zona Rosa ha generado interrogantes sobre el futuro inmediato de la estructura de seguridad de los Chapitos.

Reportes extraoficiales sobre la presunta muerte de “El Panu”

Tras el ataque contra un comensal en la Zona Rosa, realizado la noche del pasado 21 de diciembre, especialistas en temas de seguridad han informado datos sobre la presunta identidad de la víctima.

Según reportes de los periodistas Antonio Nieto y Óscar Balderas, el hombre asesinado sería Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”.

En el caso del Balderas, mediante sus canales realizó una publicación donde confirmó la situación, basándose en una fuente.

“Una fuente en el gabinete federal me confirma que el joven asesinado la noche de este 21 de diciembre en el restaurante Luau, colonia Juárez, CDMX, es Óscar Noé Medina, “Panu”, un operador de alto rango de Los Chapitos y por quien Washington ofrecía 4 millones de dólares", señaló el comunicador en sus redes.

Por otra parte, Antonio Nieto, también conocido como “7 letras”, publicó una investigación donde reveló que la persona atacada tendría vínculos con un militante del Partido Acción Nacional y señaló que una reina de belleza era la mujer que acompañaba al occiso.

“Militante del PAN es suegro de ASESINADO en Zona Rosa: Es el diputado Adolfo Rojo, padre de María José, reina del Club de Rotarios de Mazatlán y pareja de Óscar Ruiz Domínguez. Ella dijo que Óscar era empresario hotelero. Al parecer, era gente de Los Chapitos", escribió el periodista en su cuenta de X.

Hasta el momento las autoridades capitalinas o federales no han confirmado la identidad de la persona asesinada, por lo que se está a la espera para poder oficializar la muerte del hombre señalado como líder de alto nivel de “Los Chapitos”.

