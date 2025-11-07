“Los Jordan”, el grupo afín a Los Chapitos que estaría encargado de difundir información falsa en redes sociales

Los Chapitos es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Un grupo criminal afín a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ha comenzado a mencionarse luego de la reciente detención en Mazatlán, Sinaloa, de Juan Carlos Calamaco, alias “Camalaco”, uno de sus principales operadores.

Dicha organización es conocida como “Los Jordan”, la cual, de acuerdo con información obtenida por Infobae México, estaría vinculada con la difusión de información falsa en redes sociales para desorientar a las autoridades.

Con estas acciones estarían enfocando la atención de los elementos de seguridad en hechos falsos.

Esta casa editorial pudo conocer que el grupo criminal también está relacionado con la venta de droga y homicidios en los estados de Coahuila y Durango.

Así fue la detención del “Camalaco”

"Calamaco" y el otro cómplice son identificados como cercanos a la célula de "Los Jordan", ligada a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa | SSPC

La captura de Juan Carlos Camalaco, alias “Camalaco”, se efectuó junto con Jesús Orlando Flores en la sindicatura de El Habal en Mazatlán.

Dicha acción se derivó de tareas de inteligencia orientadas a ubicar a miembros de una organización criminal, en la que los elementos de seguridad detuvieron a los dos individuos.

Además, les fueron aseguradas un arma larga, tres cargadores, radios de comunicación y un vehículo que había sido reportado como robado. Los datos recabados en el sitio permitieron confirmar el nexo de los aprehendidos con actividades ilícitas de impacto regional.

Una segunda acción permitió la captura de tres sujetos en la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán, en la que un grupo de agentes realizaba un patrullaje preventivo cuando detectó a tres sujetos armados abordo de una camioneta sin placas.

Para preservar la integridad de los habitantes del área, los efectivos procedieron a marcarles el alto y, respetando los protocolos y derechos humanos, registraron tanto a los individuos como al vehículo. El operativo culminó con el decomiso de dos armas cortas y una larga. Un cruce posterior de información constató que la camioneta también tenía reporte de robo.

Los tres integrantes de "La Mayiza" fueron detenidos en la sindicatura de Alconyonqui de Mazatlán | SSPC

Los tres hombres, de veinte, veintiún y veintitrés años, fueron detenidos y notificados de sus derechos antes de ser entregados junto con las armas y vehículos al Ministerio Público, entidad encargada de continuar con el proceso legal para determinar la situación jurídica de los involucrados.

Información obtenida por Infobae México refiere que los sujetos detenidos fueron identificados como Heras Félix “N”, Bryan Alberto “N” y Fortunato “N”, integrantes de una célula delictiva de la facción de Los Mayos, también perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Cabe señalar que desde el 9 de septiembre de 2024 el cártel se fraccionó y comenzó una disputa interna tras la captura de su exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada.