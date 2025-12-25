Rescatan baile ancestral desaparecido hace más de 30 años en Tlaxcala, danza invoca a la buena lluvia y cosecha

Desaparecido por 35 años, se trata de un baile ancestral, de origen campesino y significado religioso con arraigo en El Carmen Xalpatlahuaya, Tlaxcala. Crédito: Secretaría de Cultura

Jorge Carrillo Ortega, violinista y maestro de música junto con el también músico, Javier Castro, ambos originarios de Tlaxcala rescataron un baile tradicional mexicano, se trata de La danza de los Negritos.

Gracias a las peticiones comunitarias que realizaban los vecinos del municipio de El Carmen Xalpatlahuaya a Carillo de tocar la música de esta danza, esto despertó el interés del violinista para buscar información sobre las piezas musicales.

Sin embargo, la poca información y la muerte del último violinista que interpretaba la música de la danza de los Negritos había fallecido, por un momento dio por perdida la danza.

¿Cómo rescataron esta danza?

Ambos músicos recorrieron pueblos en busca de quienes aún conservaban fragmentos de la Danza de los Negritos.

En su camino hallaron a personas que, aunque olvidaron la melodía, mantenían vivos los pasos. Un vecino de Galeana compartió los últimos sones conocidos, lo que permitió reconstruir la pieza musical.

Jorge Carrillo Ortega y Javier Castro rescatan la Danza de los Negritos, tradición ancestral de Tlaxcala.| REUTERS/Yves Herman

El respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México les permitió, en 2024, recuperar vestimenta, un violín y siete sones fundamentales:

La reverencia. El zapateado. El coyotito. La Suerte. La vuelta entera. La media vuelta.

Jorge Carrillo expresó orgullo por haber devuelto la danza a su pueblo, cabe mencionar que resultado de su colaboración con el gobierno federal, fundó el grupo de Rescate Cultural Xalpatlahuaya donde trabaja para que la Danza de los Negritos permanezca viva en Tlaxcala y en la memoria cultural de México.

Una tradición que seguirá viva: la Danza de los Negritos

La Danza de los Negritos es mucho más que una tradición: es el reflejo de la vida en el campo. Representa la siembra, el trabajo diario y la cosecha, y se baila sin reglas estrictas sobre el número de participantes. No hace falta un escenario, ya que puede celebrarse en las calles, durante recorridos entre pueblos o al acompañar una imagen religiosa.

Los danzantes golpean fuerte el suelo con los pies, esto es una representación de como se mataba a una serpiente. Con los años, ese sonido también se relacionó con la lluvia, tan necesaria para el campo.

El vestuario incluye pequeños animales disecados, que evocan la fauna local y, según la creencia, son quienes piden la lluvia y ayudan a que la tierra sea fértil.

La ropa de los bailarines es sencilla y llena de color: camisa y pantalón de manta, un ceñidor rojo, bandas cruzadas en el pecho, huaraches o zapatos negros, y un sombrero adornado con espejos, tiras de colores y flores. Cada elemento tiene un significado: el sol, el arcoíris y la flora que rodea los campos.

En la danza participan personajes como los negritos y peones, quienes representan a quienes trabajaron la tierra: campesinos, esclavos, indígenas, mestizos y africanos.

La maringuilla, un hombre vestido de mujer, personifica a las madres y esposas que llevan la comida al campo. Un violinista acompaña cada presentación, tocando los sones según lo pida la ocasión.