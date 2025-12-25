México

Rescatan baile ancestral desaparecido hace más de 30 años en Tlaxcala, danza invoca a la buena lluvia y cosecha

La labor colaborativa con músicos y habitantes permitió reconstruir la música y los pasos de la danza de los negritos

Guardar
Desaparecido por 35 años, se
Desaparecido por 35 años, se trata de un baile ancestral, de origen campesino y significado religioso con arraigo en El Carmen Xalpatlahuaya, Tlaxcala. Crédito: Secretaría de Cultura

Jorge Carrillo Ortega, violinista y maestro de música junto con el también músico, Javier Castro, ambos originarios de Tlaxcala rescataron un baile tradicional mexicano, se trata de La danza de los Negritos.

Gracias a las peticiones comunitarias que realizaban los vecinos del municipio de El Carmen Xalpatlahuaya a Carillo de tocar la música de esta danza, esto despertó el interés del violinista para buscar información sobre las piezas musicales.

Sin embargo, la poca información y la muerte del último violinista que interpretaba la música de la danza de los Negritos había fallecido, por un momento dio por perdida la danza.

¿Cómo rescataron esta danza?

Ambos músicos recorrieron pueblos en busca de quienes aún conservaban fragmentos de la Danza de los Negritos.

En su camino hallaron a personas que, aunque olvidaron la melodía, mantenían vivos los pasos. Un vecino de Galeana compartió los últimos sones conocidos, lo que permitió reconstruir la pieza musical.

Jorge Carrillo Ortega y Javier
Jorge Carrillo Ortega y Javier Castro rescatan la Danza de los Negritos, tradición ancestral de Tlaxcala.| REUTERS/Yves Herman

El respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México les permitió, en 2024, recuperar vestimenta, un violín y siete sones fundamentales:

  1. La reverencia.
  2. El zapateado.
  3. El coyotito.
  4. La Suerte.
  5. La vuelta entera.
  6. La media vuelta.

Jorge Carrillo expresó orgullo por haber devuelto la danza a su pueblo, cabe mencionar que resultado de su colaboración con el gobierno federal, fundó el grupo de Rescate Cultural Xalpatlahuaya donde trabaja para que la Danza de los Negritos permanezca viva en Tlaxcala y en la memoria cultural de México.

Una tradición que seguirá viva: la Danza de los Negritos

La Danza de los Negritos es mucho más que una tradición: es el reflejo de la vida en el campo. Representa la siembra, el trabajo diario y la cosecha, y se baila sin reglas estrictas sobre el número de participantes. No hace falta un escenario, ya que puede celebrarse en las calles, durante recorridos entre pueblos o al acompañar una imagen religiosa.

Desaparecido por 35 años, se
Desaparecido por 35 años, se trata de un baile ancestral, de origen campesino y significado religioso con arraigo en El Carmen Xalpatlahuaya, Tlaxcala. Crédito: Secretaría de Cultura

Los danzantes golpean fuerte el suelo con los pies, esto es una representación de como se mataba a una serpiente. Con los años, ese sonido también se relacionó con la lluvia, tan necesaria para el campo.

El vestuario incluye pequeños animales disecados, que evocan la fauna local y, según la creencia, son quienes piden la lluvia y ayudan a que la tierra sea fértil.

La ropa de los bailarines es sencilla y llena de color: camisa y pantalón de manta, un ceñidor rojo, bandas cruzadas en el pecho, huaraches o zapatos negros, y un sombrero adornado con espejos, tiras de colores y flores. Cada elemento tiene un significado: el sol, el arcoíris y la flora que rodea los campos.

En la danza participan personajes como los negritos y peones, quienes representan a quienes trabajaron la tierra: campesinos, esclavos, indígenas, mestizos y africanos.

La maringuilla, un hombre vestido de mujer, personifica a las madres y esposas que llevan la comida al campo. Un violinista acompaña cada presentación, tocando los sones según lo pida la ocasión.

Temas Relacionados

TlaxcalaDanza de los NegritosCulturamexico-noticias

Más Noticias

Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Yoel “N” fue detenido en enero pasado en Guatemala al ser buscado por las autoridades mexicanas

Dan prisión preventiva a integrante

Nombres originales para registrar a tu bebé este 2026, según la IA

El significado especial y la sonoridad son factores clave al seleccionar nombres originales para bebés en este año que viene

Nombres originales para registrar a

Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

Las autoridades capitalinas iniciaron una carpeta de investigación por homicidio

Fiscalía de CDMX confirma que

Pensión Bienestar 2026: cómo serán los pagos de enero, revelan calendario tentativo

Los adultos mayores recibirán su siguiente depósito en el primer mes del año

Pensión Bienestar 2026: cómo serán

Valor de cierre del dólar en México este 25 de diciembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a integrante

Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

ENTRETENIMIENTO

“Mi muñeca se agusanó”: las

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

DEPORTES

Veljko Paunovic revela por qué

Veljko Paunovic revela por qué dejó a Chivas: “La verdad es que me arrepentí”

Canelo Álvarez sorprende a su hija con lujoso convertible en Navidad: esto es lo que cuesta

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se impone a Angola en la Copa Africana de Naciones

Entre auroras, posadas y playa: así celebraron la Navidad 2025 las figuras del deporte mexicano

Tribunal absuelve a Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, en caso de abuso sexual