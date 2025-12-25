México

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

Las autoridades lo describen como un operador logístico ligado al envío de fentanilo a EEUU

César Osvaldo Toledo
César Osvaldo Toledo fue capturado en abril de 2023 (Infobae México)

El 24 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia de 20 años de prisión en contra de César Osvaldo Toledo Rodríguez, un hombre conocido con el alias Valdo y/o Baldo, ligado al Cártel de Sinaloa.

Dicho sujeto fue hallado culpable de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión. Valdo pagará su condena en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 en Hermosillo, Sonora.

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos indica que fue detenido en abril de 2023.

“Se le atribuye formar parte de una organización criminal, en la cual fungía como operador logístico para el trasiego de fentanilo de México a los Estados Unidos de América”, se puede leer en el reporte de la dependencia.

La FGR sentenció a 20
La FGR sentenció a 20 años de prisión a César N por su papel en el grupo delictivo de Los Chapitos. (FGR)

Su relación con Los Chapitos y “El Chore”: quién es “Valdo”

Además de su relación con el trasiego de fentanilo, reportes de inteligencia establecen que el sujeto recientemente sentenciado era un hombre que colaboraba con Raúl Alberto Carrasco Lechuga, este último apodado El Chore y quien fue jefe de plaza de Los Chapitos.

El Chore fue asesinado en junio de 2024 en Eldorado, Sinaloa. Era un individuo relevante para la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Lo anterior debido a que, información compartida por Nmás destaca que Alberto Carrasco habría sido unos de los responsables de coordinar bloqueos carreteros en octubre de 2019, tras el arresto de Ovidio Guzmán, El Ratón.

"El Chore" fue identificado como
"El Chore" fue identificado como jefe de plaza de Los Chapitos (X/@calvariae_locus)

A su vez, se presume que Valdo también participó en el evento conocido como Culiacanazo de 2019, en el cual hubo un operativo para arrestar al Ratón, pero que terminó en la liberación del hijo del Chapo.

Detenciones y asesinatos en la facción de Los Chapitos

La reciente sentencia contra César Osvaldo Toledo Rodríguez sucede en un contexto en el que diversas personas ligadas a Los Chapitos han sido detenidas o asesinadas en diferentes puntos del país.

En un restaurante de Zona Rosa, en la Ciudad de México hubo un ataque armado en contra de tres personas el 21 de diciembre. Posteriormente fue reportado que en dicho lugar fue asesinad Óscar Noé Medina González, alias El Panu, buscado por las autoridades de EEUU y presunto integrante del equipo de seguridad de Los Chapitos.

Además, el 23 de diciembre, las autoridades informaron sobre la detención de cuatro personas (dos en Jalisco y dos en Sinaloa) hubo dos capturados en Zapopan quienes son cercanos a Iván Archivaldo Guzmán. Los detenidos en Sinaloa estarían ligados con Los Jordán, esta última una célula criminal ligada a los hijos del Chapo.

De igual manera, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado un hombre identificado como Alan Gabriel Núñez Herrera, quien también estaría ligado con Los Chapitos.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaLos ChapitosCuliacanazoFentaniloNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Lilly Téllez envía mensaje de

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Esta es la lista de

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Bad Bunny en CDMX: desde
"Les van a seguir lloviendo

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Los fichajes más decepcionantes de

