Jugador de la Selección de Estados Unidos abandona la concentración del Mundial 2026 para casarse

(Instagram / @milana.dambra)

Mientras la Selección de Estados Unidos continúa afinando detalles para afrontar el Mundial 2026, uno de sus jugadores vivió una jornada completamente distinta al resto de sus compañeros. El mediocampista Brenden Aaronson tuvo autorización para ausentarse de un entrenamiento debido a un acontecimiento personal que difícilmente podía posponerse: su boda.

El futbolista del Leeds United aprovechó una pausa dentro de la preparación mundialista para contraer matrimonio con Milana D’Ambra, su pareja desde hace varios años. La ahora esposa del seleccionado estadounidense es hija de Don D’Ambra, reconocido entrenador del programa masculino de futbol de la Universidad Saint Joseph’s.

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El mediocampista de Estados Unidos Brenden Aaronson presentado durante el anuncio del plantel que participará en la próxima Copa Mundial el martes 26 de mayo del 2026. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Aaronson, quien también integró el plantel estadounidense que participó en la Copa del Mundo de 2022, dejó la concentración nacional tras la práctica del jueves. El plan contemplaba que regresara a tiempo para reincorporarse a los trabajos del equipo durante la sesión programada para el sábado.

La ceremonia generó curiosidad incluso entre sus propios compañeros. Uno de ellos fue el mediocampista Cristian Roldan, quien comentó que existía incertidumbre sobre si los invitados podrían utilizar teléfonos móviles durante el evento.

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“No sabemos si es una boda sin teléfonos. Estamos tratando de aclararlo”, explicó Roldan. Posteriormente añadió: “La esposa de Gio se conectará por FaceTime y todos podremos verlo, algo así como una transmisión en vivo, si es una boda con teléfonos”.

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La referencia estaba relacionada con Gio Reyna, quien no pudo acudir personalmente al enlace matrimonial, aunque buscó estar presente de manera virtual mediante una videollamada.

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Aaronson, de 25 años, pertenece a una familia ampliamente vinculada al futbol en Estados Unidos. Su hermano, Paxten Aaronson, milita en el futbol profesional, mientras que su hermana Jaden también ha destacado a nivel universitario. Además, su padre Rusty desempeña funciones directivas dentro de una academia deportiva en Nueva Jersey.

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Por otro lado, el guardameta Chris Brady bromeó sobre las actividades previas del mediocampista antes de la ceremonia y recordó algunos de los mensajes que recibió al despedirse del grupo.

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“Buena suerte. No lo arruines”, contó Brady que le dijeron sus compañeros antes de partir. Después agregó entre risas: “Di ‘sí, acepto’”.

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La situación no dejó de ser llamativa debido a lo ajustado del calendario. Dependiendo del desempeño de Estados Unidos en el Mundial, los futbolistas tendrán poco margen entre el final del torneo y su regreso a los clubes para el inicio de la nueva temporada.

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El caso recordó otro episodio especial ocurrido en 2016, cuando la selección estadounidense permitió a Christian Pulisic ausentarse temporalmente para asistir a su baile de graduación escolar antes de reincorporarse de inmediato a la actividad deportiva. Ahora, una década después, otro seleccionado nacional vuelve a combinar un momento inolvidable de su vida personal con la exigencia de representar a su país en una Copa del Mundo.