Así fue el operativo que causó la caída de ‘El Chore’, hombre cercano a ‘Los Chapitos’ y posible responsable del ‘Culiacanazo’

El enfrentamiento en el que fue abatido ‘El Chore’ se registró en la comunidad Leopoldo Sánchez Celis (Foto: AP)

En la mañana del domingo 23 de junio, el municipio de Eldorado, en Sinaloa, se vio sacudido por un intenso enfrentamiento entre militares y civiles armados. Tras este episodio violento se reportó la muerte de Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias ‘El Chore’.

Este sujeto fue identificado como un operador cercano a Los Chapitos, como se le conoce a la facción del Cártel de Sinaloa que es liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Por ello, era considerado como un miembro criminal relevante.

Reportes preliminares indican que la confrontación se suscitó alrededor de las 5:00 de la mañana en la comunidad Leopoldo Sánchez Celis. El cruce de fuego tuvo lugar en un almacén de tráileres ubicado a la altura de la avenida Venustiano Carranza y Vicente Guerrero, donde se encontraba un grupo de menores de edad.

En el operativo que desplegó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), además de que se hizo uso de camiones blindados y al menos un helicóptero, como se observa en videos difundidos en redes sociales.

Primeros reportes señalan la muerte de "El Chore"

Vecinos de la zona indicaron que la lluvia de balas se prolongó durante 40 minutos aproximadamente, tiempo en el que tuvieron que resguardarse en sus casas. Sin embargo, mientras algunas personas buscaban un lugar seguro, otras salieron a la calle para encontrar a sus familiares.

Una mujer identificada como Cecilia señaló al medio Los Noticieristas que su hijo Omar, de 17 años de edad, se encontraba trabajando en el almacén de tráileres al momento del enfrentamiento. Desde temprana hora, el joven llamó a su madre para informarle sobre lo sucedido.

“Me habló mi hijo como a las cinco de la mañana. Me habló llorando, gritando, que viniera por él porque había un enfrentamiento. Allá está él, es menor de edad. Tiene 17, hay otro niño de 12 y no sé si hay otro de 11″, indicó Cecilia, quien se trasladó al lugar referido para buscar a su hijo, ya que desde entonces no pudo establecer comunicación con él.

Alrededor de las 9:00 de la mañana, en medios locales trascendió la muerte de ‘El Chore’, quien habría sido abatido por los militares durante el conflicto armado. Aunque las autoridades de Sinaloa no han emitido un comunicado hasta el momento, de manera extraoficial se dio a conocer que en total resultaron muertos siete civiles en estos hechos.

Presunta fotografía de 'El Chore', jefe de plaza de Los Chapitos que fue abatido durante un enfrentamiento en Sinaloa (Foto: X/@calvariae_locus)

Asimismo, medios de circulación nacional informaron sobre la detención de tres personas. No obstante, al igual que en el caso de los detenidos, sus identidades se mantuvieron bajo reserva, en la espera de la confirmación de las autoridades.

Respecto a los militares y miembros de la GN que participaron en el operativo, no se tienen registros de lesionados.

Informes de seguridad indican que ‘El Chore’ se desempeñaba como presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Eldorado, además de ser un cercano colaborador de Iván Archivaldo Guzmán.

Su nombre cobró mayor relevancia a partir del 17 de octubre de 2019, día que es recordado como ‘El Culiacanazo’. En aquella ocasión, personal militar capturó a Ovidio Guzmán (líder de Los Chapitos) en Culiacán. Pero debido a los disturbios ocasionados en la ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la orden de liberarlo.

Se presume que ‘El Chore’ habría coordinado los narcobloqueos para ejercer presión a las autoridades y así liberaran a Ovidio Guzmán.

Su relación con Los Chapitos ha quedado evidenciado en distintos narccorridos, como La MB, tema interpretado por Panchito Arredondo. “Está de más decir que somos gente de Archivaldo, me dicen ‘Chore’ y más de cien plebes traigo al mando”, se escucha a lo largo de la composición.

Aunque las autoridades no ha confirmado la muerte de ‘El Chore’, Panchito Arredondo realizó una publicación en Instagram en la que lamentó el fallecimiento de este operador criminal. “Ya se me fue compadre”, fueron algunas de las palabras con las que el cantante se despidió de Raúl Carrasco.