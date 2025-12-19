El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

En 2021, en Estados Unidos murieron 107.000 personas por sobredosis de fentanilo - crédito Jesús Áviles/Infobae Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el pasado 15 de diciembre una recalcificación para el fentanilo con la cual ahora el opioide es considerado un arma de destrucción masiva. Se trata de una droga ligada con grupos criminales mexicanos.

La página web de la Casa Blanca detalla que “los dos cárteles, predominantemente responsables de la distribución de fentanilo en Estados Unidos, se involucran en conflictos armados por territorio y para proteger sus operaciones, lo que resulta en violencia y muerte a gran escala”.

Ante este escenario, Infobae México contactó con el investigador José Andrés Sumano Rodríguez, quien se desempeña como catedrático del Colegio de la Frontera Norte, para entender los posibles alcances de la designación reciente del fentanilo en EEUU.

El papel de la drogas sintéticas para los grupos criminales

Andrés Sumano asegura que cuando las autoridades realizan políticas acerca del control de sustancias, las estructuras delictivas suelen tratar de fijar un posicionamiento. El investigador recuerda el caso de Los Chapitos (facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán) y su campaña contra el fentanilo.

Bolsas con pastillas de fentanilo (DEA)

Sin embargo, Sumano Rodríguez también reconoce que actualmente hay un foco sobre el opioide pero que hay otras sustancias que podrían ser usadas por los grupos criminales, quienes difícilmente dejarán de traficar drogas sintéticas, añade.

“[Los grupos delictivos] probablemente vayan a hacer campañas, estrategias de comunicación deslindándose. Pero la realidad económica de que el fentanilo es hoy y las drogas sintéticas son hoy el principal negocio en materia de tráfico de drogas para las organizaciones criminales. Es innegable y eso no va a cambiar por una orden ejecutiva”, comenta Sumano.

Un problema más complejo a los dos lados de la frontera

A pesar de las sanciones, el mercado continúa ahí, por lo que los grupos delictivos tratarán de seguir movilizando las sustancias que les reditúen.

Para el investigador, las acciones recientes de Trump apuntan a ampliar una gama de herramientas para que el mandatario estadounidense pueda realizar operativos en contra de los grupos criminales. “Va de la mano de la designación de estos grupos criminales dedicados al narcotráfico como organizaciones terroristas”, añade.

(Cuartoscuro)

No es un tema de policías contra ladrones o buenos contra malos

En entrevista con esta casa editorial, Sumano destaca la complejidad del problema del opioide del lado mexicano es más de cooptación por parte de los grupos delictivos, además de complicidad y corrupción.

Se ha entendido el problema [del fentanilo] como uno de policías contra ladrones o de buenos y malos. El tema del lado mexicano es mucho más complejo que eso. Es una simbiosis, una complicidad, acuerdos de protección. El gran problema que tenemos en México que ha permitido que florezcan este tipo de organizaciones, pues es precisamente que la línea que separa al Estado del crimen organizado es muy borrosa

Es por ello que el investigador apunta a romper los vínculos de autoridades con grupos delictivos y destaca los señalamientos contra actuales gobernantes.

Además, asegura que en territorio estadunidense las autoridades deben apuntar a campañas de prevención y reducción de daños. “Hay una demanda que surge de un problema de salud pública en los Estados Unidos y evidentemente ellos tienen que trabajar fuertemente”.

La postura de Claudia Sheinbaum

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la soberanía del país no esta a discusión, aunque dejó abierta la oportunidad para coordinarse con EEUU sin que haya intromisión.

Además, agregó que su administración se enfocará no solo en la persecución de grupos delictivos, sino también en atender las causas de las adicciones.