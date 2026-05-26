El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

(Ilustración: Jovani Pérez)

La AAA y WWE tienen todo preparado para uno de los eventos de lucha libre más importantes del 2026. Se trata de Noche de los Grandes, función que reunirá a figuras nacionales e internacionales y que tendrá como combate principal la esperada lucha de máscara contra máscara entre El Grande Americano y El Original Grande Americano.

Después de meses de ataques, provocaciones y una intensa rivalidad que se desarrolló tanto en México como en Estados Unidos, ambos luchadores finalmente se enfrentarán en un duelo definitivo que ha causado enorme expectativa entre los aficionados.

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(Instagram / @luchalibreaaa)

La función se realizará este sábado 30 de mayo en la Arena Monterrey, recinto con capacidad para más de 17 mil personas y donde se espera un lleno total debido a la rápida respuesta de los seguidores de la lucha libre.

El evento arrancará a las 19:00 horas; sin embargo, la lucha estelar entre El Grande Americano y El Original Grande Americano está programada para las 20:00 horas y podrá verse completamente en vivo a través de Fox One.

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La batalla llama especialmente la atención porque uno de los dos gladiadores perderá la máscara, elemento considerado como el mayor símbolo de identidad dentro de la lucha libre mexicana. Por ello, el combate ha sido catalogado por muchos aficionados como uno de los más importantes del año.

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Además del choque estelar, Noche de los Grandes contará con una cartelera llena de figuras reconocidas de AAA y WWE. Uno de los encuentros más atractivos será el de Pagano y Psycho Clown, quienes expondrán los Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA frente a los War Raiders, integrados por Erik e Ivar.

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También destaca la defensa del Campeonato Latinoamericano AAA por parte de El Hijo de Dr. Wagner Jr., quien tendrá enfrente a El Hijo del Vikingo en un duelo que promete ser uno de los más espectaculares de la noche.

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La función incluirá además un combate femenil donde La Catalina, Lola Vice y Bayley unirán fuerzas para enfrentar a Las Tóxicas, conformadas por Flammer, La Hiedra y Maravilla.

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La expectativa alrededor de Noche de los Grandes ha sido tan alta que los boletos prácticamente volaron desde los primeros días de venta. Los precios fueron desde 502 pesos en las zonas más accesibles hasta 12 mil 310 pesos en el área Access 360.

Con una rivalidad que lleva meses creciendo y el orgullo en juego, El Grande Americano y El Original Grande Americano protagonizarán un combate que promete quedar marcado entre las luchas de apuestas más importantes de los últimos años.

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