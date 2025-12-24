Libran 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo´s de Sonora: ya cumplimentaron siete

Las autoridades de Sonora compartieron avances sobre las averiguaciones acerca del incendio en el Waldo´s de Hermosillo y detallaron que fueron libradas 25 órdenes de aprehensión y que siete ya han sido cumplimentadas.
“En relación con los hechos investigados por el siniestro ocurrido el primero de noviembre en el establecimiento comercial Waldo´s, en Hermosillo, Sonora, fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión“, es parte del informe de la Fiscalía General de Justicia de Sonora compartido el 24 de diciembre.
Además, la Fiscalía de Sonora detalló que las órdenes de aprehensión ya cumplimentadas son resultado de cateos autorizados.
Cabe recordar que a inicios de noviembre fue registrado un incendio en la tienda mencionada. Para el 4 de noviembre pasado, la Fiscalía de Sonora confirmó que ya habían sido identificadas las 23 víctimas. Sin embargo, un par de días después, el gobernador Alfonso Durazo lamentó el fallecimiento de una persona más.
Audiencia de imputación dará inicio la tarde del 24 de diciembre
Otro de los avances presentados por la Fiscalía de Sonora es que el mismo 24 de diciembre será llevada a cabo la audiencia de imputación en Hermosillo, en contra de la persona moral, específicamente a las 5:00 de la tarde.
A través de su mensaje en redes sociales, la Fiscalía estatal aseguró que la determinación sobre dicha audiencia fue responsabilidad del órgano jurisdiccional.
De igual manera, la institución estatal destacó que continúan las acciones procedimentales y que los informes respecto al caso serán compartidos conforme lo permita las averiguaciones.
“La Fiscalía General de Justicia del Estado brindó orientación a las víctimas para su debida atención y acompañamiento”, es parte del informe.
Las víctimas, entre ellas una docena de mujeres y seis menores de edad, fueron identificadas como:
- Marcos González
- Johana Guadalupe Hernández Sánchez
- Guadalupe Yamileth Córdova Campas
- Jesús Murrieta
- Carmen Cecilia Aguilar Tirado
- Zelma Adilene Quintero Rojas
- Danna Alejandra Calderón Quintero
- Rafael Alejandro Calderón Quintero
- Maribel Castro
- Alejandro Fernández
- Lupita Fernández Castro
- Karla Cota Aguilar
- José de Jesús López Cota
- Diego Eleazar López Cota
- Julio César Salas
- María Guadalupe Pérez
- Joaquín Ortiz Munguía
- María Luz Tánori
- Edith Eloína Villa
- Corina
- Jesús Ana María Cortez Rios
- Carlos Arriola Ramírez
- Marco Segundo
Alfonso Durazo pidió apoyo del IPN y la UNAM para las investigaciones
Por su parte, el pasado 9 de noviembre Alfonso Durazo publicó un video en el que solicitó el apoyo de equipos técnicos de investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para los peritajes.
“No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios. Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas. Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas, que garanticen a las víctimas contar con información concluyente“, compartió el mandatario.