Libran 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo´s de Sonora: ya cumplimentaron siete

La explosión que derivó de un incendio ha dejado un total de 23 personas fallecidas. (Cuartoscuro)

Las autoridades de Sonora compartieron avances sobre las averiguaciones acerca del incendio en el Waldo´s de Hermosillo y detallaron que fueron libradas 25 órdenes de aprehensión y que siete ya han sido cumplimentadas.

“En relación con los hechos investigados por el siniestro ocurrido el primero de noviembre en el establecimiento comercial Waldo´s, en Hermosillo, Sonora, fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión“, es parte del informe de la Fiscalía General de Justicia de Sonora compartido el 24 de diciembre.

Además, la Fiscalía de Sonora detalló que las órdenes de aprehensión ya cumplimentadas son resultado de cateos autorizados.

Cabe recordar que a inicios de noviembre fue registrado un incendio en la tienda mencionada. Para el 4 de noviembre pasado, la Fiscalía de Sonora confirmó que ya habían sido identificadas las 23 víctimas. Sin embargo, un par de días después, el gobernador Alfonso Durazo lamentó el fallecimiento de una persona más.

El incendió derivó en la muerte de 24 personas (X/@CesarFraijo2)

Audiencia de imputación dará inicio la tarde del 24 de diciembre

Otro de los avances presentados por la Fiscalía de Sonora es que el mismo 24 de diciembre será llevada a cabo la audiencia de imputación en Hermosillo, en contra de la persona moral, específicamente a las 5:00 de la tarde.

A través de su mensaje en redes sociales, la Fiscalía estatal aseguró que la determinación sobre dicha audiencia fue responsabilidad del órgano jurisdiccional.

De igual manera, la institución estatal destacó que continúan las acciones procedimentales y que los informes respecto al caso serán compartidos conforme lo permita las averiguaciones.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado brindó orientación a las víctimas para su debida atención y acompañamiento”, es parte del informe.

La audiencia de imputación está programada para el 24 de diciembre (Cuartoscuro)

Las víctimas, entre ellas una docena de mujeres y seis menores de edad, fueron identificadas como:

Marcos González

Johana Guadalupe Hernández Sánchez

Guadalupe Yamileth Córdova Campas

Jesús Murrieta

Carmen Cecilia Aguilar Tirado

Zelma Adilene Quintero Rojas

Danna Alejandra Calderón Quintero

Rafael Alejandro Calderón Quintero

Maribel Castro

Alejandro Fernández

Lupita Fernández Castro

Karla Cota Aguilar

José de Jesús López Cota

Diego Eleazar López Cota

Julio César Salas

María Guadalupe Pérez

Joaquín Ortiz Munguía

María Luz Tánori

Edith Eloína Villa

Corina

Jesús Ana María Cortez Rios

Carlos Arriola Ramírez

Marco Segundo

Alfonso Durazo pidió apoyo del IPN y la UNAM para las investigaciones

Por su parte, el pasado 9 de noviembre Alfonso Durazo publicó un video en el que solicitó el apoyo de equipos técnicos de investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para los peritajes.

Por el incendio en Hermosillo murieron 24 personas. Crédito: X/@AlfonsoDurazo

“No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios. Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas. Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas, que garanticen a las víctimas contar con información concluyente“, compartió el mandatario.