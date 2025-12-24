Quién era Alan Gabriel Núñez Herrera, operador logístico de Los Chapitos hallado muerto en Culiacán, Sinaloa

Alan Gabriel Núñez Herrera, señalado como importante traficante de fentanilo de Los Chapitos, fue hallado muerto el 22 de diciembre. (Jovani Pérez | Infobae México)

Recientemente, Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa afín al Chapo Guzmán, perdieron a cinco elementos importantes: El Panu, El Pollo, El Niño, El 7 y Alan Gabriel Núñez Herrera.

El primero de ellos fue asesinado el pasado domingo 21 de diciembre en un restaurante de la CDMX y fungía como jefe de seguridad del grupo criminal.

Para el martes 23, un operativo federal permitió la captura de Carlos Gabriel Reynoso García, alias “El Pollo”, quien sería el líder de la célula Los Jordan, junto con Jesús Arturo Dávalos Valenzuela. Ese mismo día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de otros dos operadores financieros, quienes serían el suegro y el cuñado de Ivan Archivaldo Guzmán.

Núñez Herrera fue operador logístico y hombre armado de Los Chapitos. (DEA)

Alan Gabriel Núñez Herrera y su papel en Los Chapitos

El lunes 22 de diciembre, las autoridades hallaron atado y con impactos de bala a Alan Gabriel Núñez Herrera, presunto operador logístico que la Administración para el Control de Drogas, (por sus siglas en inglés, DEA), tenía identificado como hombre armado y peligroso.

Además, el portal estadounidense especificó que se le buscaba por conspiración para la importación de fentanilo, así como por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armas y conspiración para el lavado de dinero.

Gabriel Núñez Herrera, quien nació el 29 de septiembre de 1993, fue identificado por la DEA como un “importante traficante mexicano de fentanilo que trabaja para Los Chapitos”, motivo por el que ofrecieron una recompensa de un millón de dólares a quien otorgara información que condujera a su arresto.

En 2022, Núñez Herrera suministró 20 mil pastillas y varios kilos de fentanilo que fueron incautados por la DEA en California y Los Ángeles. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en los meses de octubre y noviembre de 2022, Núñez Herrera suministró a un socio y co-conspirador, Julio Marín González, aproximadamente 20 mil pastillas de fentanilo y cinco kilogramos de polvo de la misma droga que se vendió a un agente encubierto de la DEA en diferentes lugares de California.

En marzo de 2023, Núñez Herrera negoció la entrega de varios kilogramos adicionales de polvo de fentanilo de México a los Estados Unidos. Como parte de esas discusiones, acordó entregar la droga en Los Ángeles a través de un socio.

Ese mismo año, el hombre hizo arreglos para que un socio entregara a un comprador aproximadamente nueve kilos de polvo de fentanilo en el estacionamiento de un restaurante ubicado en Los Ángeles. Las entregas de fentanilo fueron posteriormente incautadas por la DEA.

Los Chapitos perdieron a cinco operadores clave tras asesinatos y detenciones en CDMX y operativos federales. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los Chapitos y las acusaciones en su contra por parte de EEUU

El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Alan Gabriel Núñez Herrera y otros miembros de Los Chapitos. Se les señaló como responsables de los siguientes delitos:

Participar en una conspiración de importación de fentanilo

Conspiración de tráfico de fentanilo

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración de lavado de dinero

Posteriormente, en marzo de 2024, el Departamento del Tesoro incluyó a Núñez Herrera en una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por su participación en un esquema de intercambio de pesos en el mercado negro (BMPE) que tenía como objetivo blanquear millones de dólares provenientes del fentanilo ilícito del Cártel de Sinaloa.